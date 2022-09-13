"Был на попечении очень серьезных врачей". Херсонский коллаборант Сальдо показался в соцсетях после долгого лечения

"Какое-то время я не выходил в эфир и вы меня не видели. Действительно, я был на попечении очень серьезных врачей для того, чтобы поправить свое здоровье. Но вопросы, касающиеся организации работы Херсонской области всегда были со мной", – поделился коллаборант.

Сальдо выразил мнение, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области не представляет опасности, так как якобы "у вооруженных сил РФ значительно больше сил".

Он также заверил, что работает над "бюджетом" Херсонской области на этот и будущий год.

О том, где он в данный момент находится, Сальдо не сообщил.