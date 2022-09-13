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"Был на попечении очень серьезных врачей". Херсонский коллаборант Сальдо показался в соцсетях после долгого лечения

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Сальдо заверил, что работает над "бюджетом" Херсонской области
Сальдо заверил, что работает над "бюджетом" Херсонской области
Фото: Владимир Сальдо / Facebook

Назначенный российскими оккупационными властями "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо 12 сентября впервые после госпитализации в начале августа появился в соцсетях и обнародовал видеообращение в Telegram.

"Какое-то время я не выходил в эфир и вы меня не видели. Действительно, я был на попечении очень серьезных врачей для того, чтобы поправить свое здоровье. Но вопросы, касающиеся организации работы Херсонской области всегда были со мной", – поделился коллаборант.

Сальдо выразил мнение, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области не представляет опасности, так как якобы "у вооруженных сил РФ значительно больше сил".

Он также заверил, что работает над "бюджетом" Херсонской области на этот и будущий год.

О том, где он в данный момент находится, Сальдо не сообщил.

Контекст:

В марте 2022 года бывший мэр Херсона Сальдо в числе других херсонских коллаборантов вошел в так называемый "Комитет спасения "За мир и порядок". О том, что российские оккупанты назначили Сальдо "председателем Херсонской военно-гражданской администрации", 26 апреля сообщил законный глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

29 апреля в связи с участием Сальдо в работе "Комитета спасения" и его назначением "губернатором" Офис генпрокурора заочно сообщил ему о подозрении в госизмене. С марта деятельность Блока Владимира Сальдо в Украине прекращена по решению СНБО – политическая сила признана пророссийской.

3 июня Сальдо был включен в санкционный список Евросоюза в рамках шестого пакета санкций.

7 июня Лагута заявил, что Кремль поставил Сальдо и его "заместителю" Кириллу Стремоусову задачу к осени подготовить "референдум" о включении Херсонской области в состав РФ. 

Сальдо 4 июля объявил о создании в регионе "правительства". "Возглавил" незаконное правительство Херсонской области бывший первый замглавы правительства Калининградской области Сергей Елисеев.

8 июля Центр национального сопротивления Украины сообщил, что Сальдо фактически лишили власти в Херсонской области после назначения Елисеева "главой правительства". 

В начале августа Сальдо госпитализировали. Он находился в одной из больниц оккупированого Россией Крыма и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Впоследствии, по данным росСМИ, его вывезли в Москву, в институт скорой помощи имени Склифоссофского. Российские СМИ также писали, что коллаборанта могли отравить. В последние недели о его состоянии не сообщалось. 

Теги: Россия, Украина, Херсон, здоровье, референдум, Москва, СНБО, оккупация, Херсонская область, лечение, госизмена, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Владимир Сальдо, российские оккупанты, коллаборационизм, деоккупация, контрнаступление
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