Большинство коллаборантов сбежали еще до освобождения Украиной своих территорий – Монастырский

Монастырский: Коллаборанты убегают сейчас из городов, которые находятся намного дальше от тех населенных пунктов, которые мы уже освободили Фото: mvs.gov.ua

"Совместно с СБУ мы организовываем проверки и работу по розыску и установлению коллаборантов... Как вы знаете, большинство из них выехало до освобождения территории – на подконтрольные России территории, за границу. Они убегают сейчас из тех городов, которые находятся намного дальше от тех населенных пунктов, которые мы уже освободили", – сказал министр.

Он обещал через какое-то время рассказать о ситуации в освобожденных городах и селах.

"Эта работа проводится… Дайте нам немного времени, неделю хотя бы, и мы системно отчитаемся о том, что там увидели и установили", – подытожил глава МВД. Война России против Украины. Главное (обновляется)