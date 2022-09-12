Большинство коллаборантов сбежали еще до освобождения Украиной своих территорий – Монастырский

"Эта работа проводится… Дайте нам немного времени, неделю хотя бы, и мы системно отчитаемся о том, что там увидели и установили", – подытожил глава МВД.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Совместно с СБУ мы организовываем проверки и работу по розыску и установлению коллаборантов... Как вы знаете, большинство из них выехало до освобождения территории – на подконтрольные России территории, за границу. Они убегают сейчас из тех городов, которые находятся намного дальше от тех населенных пунктов, которые мы уже освободили", – сказал министр.
Он обещал через какое-то время рассказать о ситуации в освобожденных городах и селах.
"Эта работа проводится… Дайте нам немного времени, неделю хотя бы, и мы системно отчитаемся о том, что там увидели и установили", – подытожил глава МВД.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе.
За последние две недели ВСУ освободили 500 км² Херсонской области, деоккупированы пять населенных пунктов.