В РФ заявили, что смерть "замглавы администрации" и "замглавы полиции" Новой Каховки были инсценировками ФСБ

Гура заявил, что представители российских спецслужб показали ему запись, исходя из которой, его хотели убить Скриншот: 1tv.ru

"Украинские СМИ показывают про меня, что я уже умер, погиб, убили. В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить", – заявил Гура.

В сюжете утверждается, что действия российских спецслужб якобы помогли найти и задержать "заказчиков и исполнителей украинских диверсий" в Херсонской области.

Также россияне заявили, что убийство "заместителя начальника полиции" оккупированной Новой Каховки Сергея Томко тоже было инсценировкой. Он также появляется в сюжете.

Скриншот: 1tv.ru

По версии российских пропагандистов, "сотрудник СБУ Илья Бондарчук" заказывал организацию диверсий в регионе местным жителям. Оккупанты задержали трех человек: в сюжете фигурируют Виктор Бараненко, Елена Литвиненко и "молодой парень по имени Александр" – его лицо на видео скрыто, а голос искажен.

Утверждается, что "сотрудник СБУ" общался со своими агентами по открытому каналу связи и без какой-либо конспирации.

"Постановочные убийства были организованы с разницей в месяц, и за это время сотрудник СБУ так доверился своему агенту, что рассказал о финансировании такого террора со стороны властей Украины", – заявили пропагандисты. По их версии, предполагаемый "сотрудник СБУ" также раскрыл "крымскую ячейку, где действовал глубоко законспирированный источник".