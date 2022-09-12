В РФ заявили, что смерть "замглавы администрации" и "замглавы полиции" Новой Каховки были инсценировками ФСБ

"Украинские СМИ показывают про меня, что я уже умер, погиб, убили. В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить", – заявил Гура.
В сюжете утверждается, что действия российских спецслужб якобы помогли найти и задержать "заказчиков и исполнителей украинских диверсий" в Херсонской области.
Также россияне заявили, что убийство "заместителя начальника полиции" оккупированной Новой Каховки Сергея Томко тоже было инсценировкой. Он также появляется в сюжете.
По версии российских пропагандистов, "сотрудник СБУ Илья Бондарчук" заказывал организацию диверсий в регионе местным жителям. Оккупанты задержали трех человек: в сюжете фигурируют Виктор Бараненко, Елена Литвиненко и "молодой парень по имени Александр" – его лицо на видео скрыто, а голос искажен.
Утверждается, что "сотрудник СБУ" общался со своими агентами по открытому каналу связи и без какой-либо конспирации.
"Постановочные убийства были организованы с разницей в месяц, и за это время сотрудник СБУ так доверился своему агенту, что рассказал о финансировании такого террора со стороны властей Украины", – заявили пропагандисты. По их версии, предполагаемый "сотрудник СБУ" также раскрыл "крымскую ячейку, где действовал глубоко законспирированный источник".
Томко после захвата Новой Каховки агитировал других полицейских перейти на сторону России, за что и получил "повышение" до замначальника местной полиции, писало "РБК-Украина". Офис генерального прокурора уведомил его о подозрении в коллаборационизме. Сообщения об убийстве Томко появились 8 июля. Об этом писал, в частности, журналист Олег Батурин со ссылкой на источники в городе, а также экс-советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань.
Об убийстве Гуры российские СМИ сообщили 6 августа. Согласно легенде, его расстреляли из пистолета Макарова, и он умер по дороге в больницу в Крыму.