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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ заявили, что смерть "замглавы администрации" и "замглавы полиции" Новой Каховки были инсценировками ФСБ

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Гура заявил, что представители российских спецслужб показали ему запись, исходя из которой, его хотели убить
Гура заявил, что представители российских спецслужб показали ему запись, исходя из которой, его хотели убить
Скриншот: 1tv.ru

Назначенный российскими оккупантами "замглавы местной администрации" Новой Каховки Херсонской области Виталий Гура, о гибели которого российские СМИ сообщали в начале августа, появился 12 сентября на пропагандистском "Первом канале" и заявил, что его смерть была фейком.

"Украинские СМИ показывают про меня, что я уже умер, погиб, убили. В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить", – заявил Гура. 

В сюжете утверждается, что действия российских спецслужб якобы помогли найти и задержать "заказчиков и исполнителей украинских диверсий" в Херсонской области.

Также россияне заявили, что убийство "заместителя начальника полиции" оккупированной Новой Каховки Сергея Томко тоже было инсценировкой. Он также появляется в сюжете.

Скриншот: 1tv.ru
Скриншот: 1tv.ru

По версии российских пропагандистов, "сотрудник СБУ Илья Бондарчук" заказывал организацию диверсий в регионе местным жителям. Оккупанты задержали трех человек: в сюжете фигурируют Виктор Бараненко, Елена Литвиненко и "молодой парень по имени Александр" – его лицо на видео скрыто, а голос искажен.

Утверждается, что "сотрудник СБУ" общался со своими агентами по открытому каналу связи и без какой-либо конспирации.

"Постановочные убийства были организованы с разницей в месяц, и за это время сотрудник СБУ так доверился своему агенту, что рассказал о финансировании такого террора со стороны властей Украины", – заявили пропагандисты. По их версии, предполагаемый "сотрудник СБУ" также раскрыл "крымскую ячейку, где действовал глубоко законспирированный источник". 

Контекст:

Томко после захвата Новой Каховки агитировал других полицейских перейти на сторону России, за что и получил "повышение" до замначальника местной полиции, писало "РБК-Украина". Офис генерального прокурора уведомил его о подозрении в коллаборационизме. Сообщения об убийстве Томко появились 8 июля. Об этом писал, в частности, журналист Олег Батурин со ссылкой на источники в городе, а также экс-советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Об убийстве Гуры российские СМИ сообщили 6 августа. Согласно легенде, его расстреляли из пистолета Макарова, и он умер по дороге в больницу в Крыму. 

Теги: ФСБ, Херсонская область, покушение, спецслужбы, война России против Украины, Новая Каховка, коллаборационизм
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