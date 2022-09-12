В ВСУ назвали пять освобожденных населенных пунктов в Херсонской области

"Мы можем уже говорить сегодня, что наши успехи за последние две недели достаточно убедительны. Мы продвинулись на разных участках от четырех до нескольких десятков километров, имеем освобожденные площади около 500 км² и можем объявить, что ряд населенных пунктов Херсонской области освобождены и находятся под украинским флагом", – заявила она.
Она назвала деоккупированные населенные пункты – это Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка.
По словам Гуменюк, на этих территориях еще проводятся определенные мероприятия, но население уже находится под полной юрисдикцией Украины. Она отметила, что обстрелы этих территорий продолжаются, к тому же, отступая, враг заминировал часть территорий. Поэтому местным жителям нужно соблюдать осторожность.
29 августа Наталья Гуменюк сообщала, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. Так, 10 сентября она проинформировала, что продвижение защитников на разных участках южного фронта составляет от двух до нескольких десятков километров. При этом освобожденные населенные пункты не назывались. Известно было только, что за этот период ВСУ освободили поселок Высокополье в Херсонской области.
9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США видят успехи Украины под Херсоном.
11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.
12 сентября Гуменюк сообщила, что российские оккупанты на юге Украины пытаются договориться с ВСУ о сдаче оружия.