В ВСУ назвали пять освобожденных населенных пунктов в Херсонской области

"Мы можем уже говорить сегодня, что наши успехи за последние две недели достаточно убедительны. Мы продвинулись на разных участках от четырех до нескольких десятков километров, имеем освобожденные площади около 500 км² и можем объявить, что ряд населенных пунктов Херсонской области освобождены и находятся под украинским флагом", – заявила она.

Она назвала деоккупированные населенные пункты – это Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка.

По словам Гуменюк, на этих территориях еще проводятся определенные мероприятия, но население уже находится под полной юрисдикцией Украины. Она отметила, что обстрелы этих территорий продолжаются, к тому же, отступая, враг заминировал часть территорий. Поэтому местным жителям нужно соблюдать осторожность.