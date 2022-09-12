11 сентября ВСУ вытеснили российских оккупантов из более чем 20 населенных пунктов – Генштаб

В Генштабе отметили, что продолжается освобождение населенных пунктов от российских захватчиков в Харьковской и Донецкой областях.
"Как сообщалось ранее, в ходе отступления российские войска спешно бросают свои позиции и убегают вглубь временно занятых территорий или на территорию РФ. Эта тенденция сохраняется. Так, за минувшие сутки, оккупанты вывезли награбленное у местных жителей имущество и транспортные средства из населенных пунктов Великий Бурлук и Двуречная Харьковской области В Луганской области российские военные с семьями покинули город Сватово, остались только военнослужащие так называемой народной милиции из числа местных жителей. Всего за минувшие сутки силам обороны удалось вытеснить врага из более чем 20 населенных пунктов. Проводятся взятия под полный контроль и стабилизационные мероприятия", – говорится в сообщении.
Также в ведомстве проинформировали о значительных потерях оккупантов в результате удачных действий сил обороны на Херсонском направлении.
"По имеющейся информации, 810-я отдельная бригада морской пехоты (пункт постоянной дислокации в городе Севастополь) потеряла почти 85% личного состава. У других военнослужащих крайне низкое морально-психологическое состояние, они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий", – указано в сводке.
Кроме этого, силы обороны отразили атаки войск РФ неподалеку от Майорска и Красногоровки. В районах Николаевки Второй и Зайцево бои продолжаются.
За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.
Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе.
Также, по информации Генштаба ВСУ, украинские военные продвигаются на юге.