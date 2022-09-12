11 сентября ВСУ вытеснили российских оккупантов из более чем 20 населенных пунктов – Генштаб

В Генштабе отметили, что продолжается освобождение населенных пунктов от российских захватчиков в Харьковской и Донецкой областях.

"Как сообщалось ранее, в ходе отступления российские войска спешно бросают свои позиции и убегают вглубь временно занятых территорий или на территорию РФ. Эта тенденция сохраняется. Так, за минувшие сутки, оккупанты вывезли награбленное у местных жителей имущество и транспортные средства из населенных пунктов Великий Бурлук и Двуречная Харьковской области В Луганской области российские военные с семьями покинули город Сватово, остались только военнослужащие так называемой народной милиции из числа местных жителей. Всего за минувшие сутки силам обороны удалось вытеснить врага из более чем 20 населенных пунктов. Проводятся взятия под полный контроль и стабилизационные мероприятия", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве проинформировали о значительных потерях оккупантов в результате удачных действий сил обороны на Херсонском направлении.

"По имеющейся информации, 810-я отдельная бригада морской пехоты (пункт постоянной дислокации в городе Севастополь) потеряла почти 85% личного состава. У других военнослужащих крайне низкое морально-психологическое состояние, они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий", – указано в сводке.

Кроме этого, силы обороны отразили атаки войск РФ неподалеку от Майорска и Красногоровки. В районах Николаевки Второй и Зайцево бои продолжаются.