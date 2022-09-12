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ВОЙНА В УКРАИНЕ

11 сентября ВСУ вытеснили российских оккупантов из более чем 20 населенных пунктов – Генштаб

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ВСУ продолжают освобождать украинские территории
ВСУ продолжают освобождать украинские территории
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошлые сутки силы обороны Украины вытеснили российских оккупантов из более чем 20 населенных пунктов. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 12 сентября.

В Генштабе отметили, что продолжается освобождение населенных пунктов от российских захватчиков в Харьковской и Донецкой областях.

"Как сообщалось ранее, в ходе отступления российские войска спешно бросают свои позиции и убегают вглубь временно занятых территорий или на территорию РФ. Эта тенденция сохраняется. Так, за минувшие сутки, оккупанты вывезли награбленное у местных жителей имущество и транспортные средства из населенных пунктов Великий Бурлук и Двуречная Харьковской области В Луганской области российские военные с семьями покинули город Сватово, остались только военнослужащие так называемой народной милиции из числа местных жителей. Всего за минувшие сутки силам обороны удалось вытеснить врага из более чем 20 населенных пунктов. Проводятся взятия под полный контроль и стабилизационные мероприятия", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве проинформировали о значительных потерях оккупантов в результате удачных действий сил обороны на Херсонском направлении.

"По имеющейся информации, 810-я отдельная бригада морской пехоты (пункт постоянной дислокации в городе Севастополь) потеряла почти 85% личного состава. У других военнослужащих крайне низкое морально-психологическое состояние, они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий", – указано в сводке.

Кроме этого, силы обороны отразили атаки войск РФ неподалеку от Майорска и Красногоровки. В районах Николаевки Второй и Зайцево бои продолжаются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02dnm2NkKGFLppnddSofPMK7aka2t4YFt1cPnt3YR436tMujh7ECn7AK7mTPpV4QZSl

Контекст:

За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.

Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянскпродолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе.

Также, по информации Генштаба ВСУ, украинские военные продвигаются на юге.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, Херсонская область, Харьковская область, ВСУ, война России против Украины, контрнаступление
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