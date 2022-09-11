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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области деоккупировали более 40 населенных пунктов – Синегубов

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Синегубов (на фото он с военными в Балаклее): Мы можем говорить примерно о 40 освобожденных населенных пунктах, но на самом деле их гораздо больше
Синегубов (на фото он с военными в Балаклее): Мы можем говорить примерно о 40 освобожденных населенных пунктах, но на самом деле их гораздо больше
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В Харьковской области украинские защитники достигли "определенного успеха", о котором можно обнародовать очень ограниченную информацию. Об этом сказано в интервью проекту "Думка", обнародованном 11 сентября.

Беседу записывали 10 сентября.

По словам Синегубова, этот успех обнадеживает.

"У нас освобождена значительная часть наших территорий Чугуевского района, Купянского и Балаклейского районов. Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Изюмского района", – отметил он.

Синегубов сказал, что количество населенных пунктов, деоккупированных в Харьковской области в начале сентября, исчисляется десятками.

"На сегодня мы можем говорить примерно о 40, но на самом деле их гораздо больше, мы просто эту цифру оглашать не можем, учитывая интересы операции наших Вооруженных сил, которая сейчас продолжается. В целом же мы имеем обстановку: на севере, северо-восточном направлении наши Вооруженные силы свои позиции держат. Их постоянно пытается атаковать враг, пытается прорвать. Атакует из всех видов вооружения", – добавил он.

Контекст:

За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.

Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянскпродолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьковская область, Харьковская ОГА, война России против Украины, Олег Синегубов, деоккупация, контрнаступление
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