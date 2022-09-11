В Харьковской области деоккупировали более 40 населенных пунктов – Синегубов

Синегубов (на фото он с военными в Балаклее): Мы можем говорить примерно о 40 освобожденных населенных пунктах, но на самом деле их гораздо больше Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Беседу записывали 10 сентября.

По словам Синегубова, этот успех обнадеживает.

"У нас освобождена значительная часть наших территорий Чугуевского района, Купянского и Балаклейского районов. Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Изюмского района", – отметил он.

Синегубов сказал, что количество населенных пунктов, деоккупированных в Харьковской области в начале сентября, исчисляется десятками.

"На сегодня мы можем говорить примерно о 40, но на самом деле их гораздо больше, мы просто эту цифру оглашать не можем, учитывая интересы операции наших Вооруженных сил, которая сейчас продолжается. В целом же мы имеем обстановку: на севере, северо-восточном направлении наши Вооруженные силы свои позиции держат. Их постоянно пытается атаковать враг, пытается прорвать. Атакует из всех видов вооружения", – добавил он.