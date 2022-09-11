В Харьковской области деоккупировали более 40 населенных пунктов – Синегубов

Беседу записывали 10 сентября.
По словам Синегубова, этот успех обнадеживает.
"У нас освобождена значительная часть наших территорий Чугуевского района, Купянского и Балаклейского районов. Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Изюмского района", – отметил он.
Синегубов сказал, что количество населенных пунктов, деоккупированных в Харьковской области в начале сентября, исчисляется десятками.
"На сегодня мы можем говорить примерно о 40, но на самом деле их гораздо больше, мы просто эту цифру оглашать не можем, учитывая интересы операции наших Вооруженных сил, которая сейчас продолжается. В целом же мы имеем обстановку: на севере, северо-восточном направлении наши Вооруженные силы свои позиции держат. Их постоянно пытается атаковать враг, пытается прорвать. Атакует из всех видов вооружения", – добавил он.
За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.
Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.