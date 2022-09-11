И.о. мэра Балаклеи: Изюму досталось больше, чем нам. Эйфории у нас нет, есть воодушевление

"Все подстанции разбиты рашистами, нет света. Их восстановить – это миллионы гривен. Необходимо восстановить коммуникации, электричество, газ. Когда именно нам разрешат заехать, пока не знаю. Возможно, еще неделю-две следует подождать. В городе работают саперы, потому что есть заминированные территории. Впереди у нас много работы. Досталось нам, конечно. Но Изюму больше досталось", – отметила Боднар.

Она подчеркнула, что людям, которые уехали из города, пока не стоит возвращаться назад.

"Пока рано говорить, как быть дальше, потому что есть прилеты по городу, враг еще стоит на расстоянии 70 км, он достает до нас ракетами. Поэтому эйфории у нас нет. Пока радуемся, что все хорошо. Сегодня из прилегающей к Балаклее Вербовки люди, наоборот, еще уезжают, эвакуируются. Потому что там бомбили, школу уничтожили. Будем призывать возвращаться только тогда, когда будет безопасно. Мы, депутаты, в Балаклею поедем, потому что нужно работать. Я верю в Вооруженные силы. У меня есть воодушевление, но не хочу сглазить, постучу по дереву, чтобы у нас все получилось", – резюмировала Боднар.

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