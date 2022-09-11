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ВОЙНА В УКРАИНЕ

И.о. мэра Балаклеи: Изюму досталось больше, чем нам. Эйфории у нас нет, есть воодушевление

По словам Боднар, оккупанты периодически продолжают обстреливать Балаклею
По словам Боднар, оккупанты периодически продолжают обстреливать Балаклею
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Facebook

Балаклея Харьковской области, которую ВСУ освободили от российских оккупантов 8 сентября, пока не может чувствовать себя спокойно. Об этом в интервью "Главкому" заявила исполняющая обязанности мэра Балаклеи Оксана Боднар.

"Все подстанции разбиты рашистами, нет света. Их восстановить – это миллионы гривен. Необходимо восстановить коммуникации, электричество, газ. Когда именно нам разрешат заехать, пока не знаю. Возможно, еще неделю-две следует подождать. В городе работают саперы, потому что есть заминированные территории. Впереди у нас много работы. Досталось нам, конечно. Но Изюму больше досталось", – отметила Боднар.

Она подчеркнула, что людям, которые уехали из города, пока не стоит возвращаться назад.

"Пока рано говорить, как быть дальше, потому что есть прилеты по городу, враг еще стоит на расстоянии 70 км, он достает до нас ракетами. Поэтому эйфории у нас нет. Пока радуемся, что все хорошо. Сегодня из прилегающей к Балаклее Вербовки люди, наоборот, еще уезжают, эвакуируются. Потому что там бомбили, школу уничтожили. Будем призывать возвращаться только тогда, когда будет безопасно. Мы, депутаты, в Балаклею поедем, потому что нужно работать. Я верю в Вооруженные силы. У меня есть воодушевление, но не хочу сглазить, постучу по дереву, чтобы у нас все получилось", – резюмировала Боднар.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр Балаклеи Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации ОВА, вместе с семьей уехал в РФ.

6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и откинули российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщал американский Институт изучения войны (ISW).

В Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. В освобожденные города и села возвращаются подразделения Национальной полиции, там проводятся мероприятия по проверке территории.

10 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов официально подняли флаг Украины в освобожденной от российских оккупантов Балаклее.

Теги: Россия, Украина, Изюм, Харьковская область, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Балаклея
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