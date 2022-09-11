Минобороны РФ признало отступление почти со всей территории Харьковской области

На показанной в сводке карте видно, что силы обороны Украины выбили российские войска с севера области, выйдя на государственную границу.
Подконтрольным оккупантам, согласно карте, остается только левый берег реки Оскол – там расположена часть города Купянск, а также поселок Боровая.
За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о деоккупации в сентябре 3 тыс. км² территории Украины.
Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.