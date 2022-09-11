Минобороны РФ признало отступление почти со всей территории Харьковской области

В Харьковской области подконтрольным оккупантам, по их заявлениям, остается только левый берег реки Оскол Фото: Минобороны России / Telegram

На показанной в сводке карте видно, что силы обороны Украины выбили российские войска с севера области, выйдя на государственную границу.

Подконтрольным оккупантам, согласно карте, остается только левый берег реки Оскол – там расположена часть города Купянск, а также поселок Боровая.