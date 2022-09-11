В Херсонской области оккупанты отошли из нескольких населенных пунктов – Генштаб ВСУ

"Продолжается освобождение населенных пунктов от российских захватчиков. В Херсонской области оккупанты также отошли со своих позиций в некоторых населенных пунктах. В связи с большими потерями в живой силе российские захватчики выгнали всех местных жителей из центральной городской больницы в Новой Каховке и используют ее исключительно для своих военных", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе сообщили, что оккупанты "продолжают совершать террористические действия и размещает своих военнослужащих в учебных заведениях".

"В частности, школу в селе Любомировка Запорожской области превратили в госпиталь и разместили в нем более 100 раненых, вокруг здания размещено около 10 единиц военной техники", – проинформировали в ведомстве.

В Генштабе также проинформировали, что российские оккупанты на харьковском направлении покидают свои позиции в результате успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины. Такая же ситуация наблюдается и в Сватово Луганской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)