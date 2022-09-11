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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты отошли из нескольких населенных пунктов – Генштаб ВСУ

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ВСУ продолжают деоккупацию украинских территорий
ВСУ продолжают деоккупацию украинских территорий
Фото: EPA

В Херсонской области российские оккупанты отошли со своих позиций в некоторых населенных пунктах, освобождение украинской территории продолжается. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 11 сентября.

"Продолжается освобождение населенных пунктов от российских захватчиков. В Херсонской области оккупанты также отошли со своих позиций в некоторых населенных пунктах. В связи с большими потерями в живой силе российские захватчики выгнали всех местных жителей из центральной городской больницы в Новой Каховке и используют ее исключительно для своих военных", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе сообщили, что оккупанты "продолжают совершать террористические действия и размещает своих военнослужащих в учебных заведениях".

"В частности, школу в селе Любомировка Запорожской области превратили в госпиталь и разместили в нем более 100 раненых, вокруг здания размещено около 10 единиц военной техники", – проинформировали в ведомстве.

В Генштабе также проинформировали, что российские оккупанты на харьковском направлении покидают свои позиции в результате успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины. Такая же ситуация наблюдается и в Сватово Луганской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid051JYQ5tHzrgNT5V1RrGoZ7oip49qFSSUYH4WLfx5E9nJrD8v4tngCAxT78Bd6KZQl

Контекст:

За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, Херсонская область, Запорожская область, ВСУ, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление
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