Оккупанты бегут из Харьковской области вглубь оккупированных территорий или в Россию – Генштаб ВСУ

"В результате успешного контрнаступления наших войск на харьковском направлении российские войска лихорадочно покидают свои позиции и бегут с награбленным вглубь временно занятых территорий или на территорию Российской Федерации. В частности, стало известно, что около 150 военнослужащих вооруженных сил РФ выехали колонной из Борщевой и Артемовки Харьковской области на двух автобусах, одном грузовике и на 19 угнанных легковых автомобилях. Такая же ситуация наблюдается и в Сватово Луганской области. Оккупанты торопливо оставили населенный пункт на четырех грузовых автомобилях КамАЗ, 20 бронированных машинах "Тигр" и угнали более 20 легковых автомобилей местных жителей", – говорится в сообщении.

Силы обороны с начала суток отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Большие Проходы, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск, Озеряновка, Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Водяное.

Война России против Украины. Главное (обновляется)