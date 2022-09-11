Оккупанты бегут из Харьковской области вглубь оккупированных территорий или в Россию – Генштаб ВСУ

"В результате успешного контрнаступления наших войск на харьковском направлении российские войска лихорадочно покидают свои позиции и бегут с награбленным вглубь временно занятых территорий или на территорию Российской Федерации. В частности, стало известно, что около 150 военнослужащих вооруженных сил РФ выехали колонной из Борщевой и Артемовки Харьковской области на двух автобусах, одном грузовике и на 19 угнанных легковых автомобилях. Такая же ситуация наблюдается и в Сватово Луганской области. Оккупанты торопливо оставили населенный пункт на четырех грузовых автомобилях КамАЗ, 20 бронированных машинах "Тигр" и угнали более 20 легковых автомобилей местных жителей", – говорится в сообщении.
Силы обороны с начала суток отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Большие Проходы, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск, Озеряновка, Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Водяное.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.
Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе.