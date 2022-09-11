С начала суток оккупанты нанесли по Украине 16 ракетных и три авиаудара – Генштаб ВСУ

РФ с 24 февраля выпустила по территории Украины более 3 тыс. ракет Фото: EPA

"Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. В течение текущих суток враг нанес 16 ракетных и три авиаудара по объектам на территории Украины. От них пострадали 15 населенных пунктов, в том числе Дергачи, Краматорск, Константиновка, Днепр, Вознесенск и Николаев", – говорится в сообщении.

Также оккупанты из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру на Северском, Харьковском, Славянском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Южнобугском направлениях.

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