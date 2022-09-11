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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черкасской области сбили крылатую ракету россиян, обломки повредили частное домовладение – ОВА

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ПВО сбила ракету в Уманском районе сегодня рано утром
ПВО сбила ракету в Уманском районе сегодня рано утром
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (архив)

Во время утренней тревоги над Черкасской областью – в Уманском районе – сбили крылатую ракету российских оккупантов. Об этом глава Черкасской областной государственной военной администрации Игорь Табурец сообщил в Telegram.

Обломки ракеты повредили частное домовладение, рассказал он

"К счастью, люди не пострадали", – добавил глава ОВА и призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги. 

Утром тревога в области была объявлена с 5.46 до 6.12. Сейчас в регионе, как и по всей территории Украины (кроме Крыма), снова тревога, она длится уже около часа.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.

По подсчетам украинских властей, захватчики с начала полномасштабной войны выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.

В районе Умани неоднократно сбивали российские ракеты. В результате падения обломков одной из них 8 августа пострадали два человека, один из них потом умер в больнице.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Умань, Черкасская область, ракеты, Игорь Табурец
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