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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Умани на Рош а-Шана запретят массовые мероприятия и продажу алкоголя – Черкасская ОВА

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Хасидов в Умани в условиях войны ждет сухой закон и повышенные меры безопасности
Хасидов в Умани в условиях войны ждет сухой закон и повышенные меры безопасности
Фото: Павел Дацковский / Gordonua.com

В Умани Черкасской области с 19-го по 30 сентября будут усилены меры безопасности в связи с опасениями, что российские оккупанты могут устроить провокации в период иудейского праздника Рош а-Шана и традиционного паломничества хасидов. Об этом глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил 30 августа в Telegram.

"Такое решение мы приняли совместно со штабом обороны области в связи с высокой вероятностью ракетных ударов и террористической угрозы в результате действий российской стороны, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины", – написал глава ОВА.

Табурец указал, что те хасиды, которые все же решатся совершить паломничество, обязаны соблюдать все требования мер безопасности.

Он сообщил, что в эти дни в Умани запрещено проводить какие-либо массовые мероприятия, продавать алкогольные (в том числе слабоалкогольные) напитки и пиротехнические изделия.

По словам главы Черкасской ОВА, будет усилен пропускной режим и контроль за пребыванием (перемещением) граждан; ограничен доступ к местам паломничества, запрещено движение транспортных средств и парковка на отдельных участках дорог.

Табурец рассказал, что в настоящее время правоохранительные органы на постоянной основе проводят в городе контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, район паломничества и прилегающие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением.

Контекст:

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2021 году их приехало 30 тыс., в 2020-м из-за коронавируса – менее 3 тыс.

В 2022 году праздник будут отмечать 25–27 сентября. Пик заезда хасидов наблюдается обычно за несколько дней до начала Рош а-Шана. Посольство Украины в Израиле сообщало, что в этом году из-за войны Украина не допускает иностранных туристов в страну и не сможет осенью принять паломников, так как не в состоянии гарантировать их безопасность.

20 июля посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук пояснял в комментарии изданию "Курсор", что официального запрета на въезд еще нет, однако в Офисе президента Украины дали понять, что введут ограничения на въезд к осенним праздникам.

Посол Израиля Михаэль Бродский 22 июля утверждал, что, несмотря на войну, многие израильские паломники планируют приехать в Умань. В то же время МИД Израиля 26 июля призвал израильских граждан воздержаться от посещения Украины, "включая Умань и окрестности".

По состоянию на 5 августа в Умань прибыли около 500 паломников, сообщала мэр Умани Ирина Плетнева.

26 августа СБУ и Нацполиция Украины призвали хасидов воздержаться от поездки в Умань в связи с возможными провокациями России.

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