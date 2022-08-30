В Умани на Рош а-Шана запретят массовые мероприятия и продажу алкоголя – Черкасская ОВА

Хасидов в Умани в условиях войны ждет сухой закон и повышенные меры безопасности Фото: Павел Дацковский / Gordonua.com

"Такое решение мы приняли совместно со штабом обороны области в связи с высокой вероятностью ракетных ударов и террористической угрозы в результате действий российской стороны, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины", – написал глава ОВА.

Табурец указал, что те хасиды, которые все же решатся совершить паломничество, обязаны соблюдать все требования мер безопасности.

Он сообщил, что в эти дни в Умани запрещено проводить какие-либо массовые мероприятия, продавать алкогольные (в том числе слабоалкогольные) напитки и пиротехнические изделия.

По словам главы Черкасской ОВА, будет усилен пропускной режим и контроль за пребыванием (перемещением) граждан; ограничен доступ к местам паломничества, запрещено движение транспортных средств и парковка на отдельных участках дорог.

Табурец рассказал, что в настоящее время правоохранительные органы на постоянной основе проводят в городе контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, район паломничества и прилегающие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением.