В Черкасской ОВА рассказали, сколько хасидов собирается на Рош а-Шана в Умань, несмотря на предупреждения об опасности

По словам чиновника, местные власти заранее предупреждали верующих об опасности пребывания в Украине и просили не приезжать на празднование Рош а-Шана. Однако не все к этой просьбе прислушались.
"Они уверяли, что у них в Израиле фактически постоянная война и они к этому привыкли. Проанализировав сейчас все плюсы и минусы того, что верующие все-таки будут ехать, мы поняли, что нужно сделать акцент именно на воздержании от поездки, не акцентировать внимание, что мы категорически против", – подчеркнул глава ОВА.
На период паломничества местные власти введут дополнительные ограничения.
"Мы будем осуществлять учет по каждому человеку, запрещать передвижение по городу и на автомобильном транспорте, и пешком. На некоторых улицах будут выставлены дополнительные блокпосты", – сказал Табурец.
Среди запланированных мер безопасности, как отметил глава ОВА, будут запрещены массовая торговля и скопление людей.
"Надеюсь, что верующие сознательно приедут в значительно меньшем количестве, но рассчитываем все равно, что до 10 тыс. их будет. Как будет в реальности, посмотрим. Сейчас у нас уже более 1100 человек прибыли и там проживают. Активного прибытия ожидаем начиная с 18–19 сентября", – рассказал чиновник.
При этом он отметил, что до вторжения России в Украину в Умань на празднование Рош а-Шана ежегодно приезжало от 30 тыс. до 40 тыс. паломников-хасидов.
Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2021 году их приехало 30 тыс., в 2020-м из-за коронавируса – менее 3 тыс.
В 2022 году праздник будут отмечать 25–27 сентября. Пик заезда хасидов наблюдается обычно за несколько дней до начала Рош а-Шана. Посольство Украины в Израиле сообщило, что в этом году из-за войны Украина не допускает иностранных туристов в страну и не сможет осенью принять паломников, так как не в состоянии гарантировать их безопасность.
Посол Израиля Михаэль Бродский 22 июля сказал, что, несмотря на войну, многие израильские паломники планируют приехать в Умань. В то же время МИД Израиля призвал израильских граждан воздержаться от посещения Украины, "включая Умань и окрестности".