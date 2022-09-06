В Черкасской ОВА рассказали, сколько хасидов собирается на Рош а-Шана в Умань, несмотря на предупреждения об опасности

По словам чиновника, местные власти заранее предупреждали верующих об опасности пребывания в Украине и просили не приезжать на празднование Рош а-Шана. Однако не все к этой просьбе прислушались.

"Они уверяли, что у них в Израиле фактически постоянная война и они к этому привыкли. Проанализировав сейчас все плюсы и минусы того, что верующие все-таки будут ехать, мы поняли, что нужно сделать акцент именно на воздержании от поездки, не акцентировать внимание, что мы категорически против", – подчеркнул глава ОВА.

На период паломничества местные власти введут дополнительные ограничения.

"Мы будем осуществлять учет по каждому человеку, запрещать передвижение по городу и на автомобильном транспорте, и пешком. На некоторых улицах будут выставлены дополнительные блокпосты", – сказал Табурец.

Среди запланированных мер безопасности, как отметил глава ОВА, будут запрещены массовая торговля и скопление людей.

"Надеюсь, что верующие сознательно приедут в значительно меньшем количестве, но рассчитываем все равно, что до 10 тыс. их будет. Как будет в реальности, посмотрим. Сейчас у нас уже более 1100 человек прибыли и там проживают. Активного прибытия ожидаем начиная с 18–19 сентября", – рассказал чиновник.

При этом он отметил, что до вторжения России в Украину в Умань на празднование Рош а-Шана ежегодно приезжало от 30 тыс. до 40 тыс. паломников-хасидов.