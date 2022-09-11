"Твари решили "поздравить" на День города". Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру

По словам Филатова, в результате обстрела есть пострадавшие Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Твари на День города решили нас "поздравить" и влупили по центру Днепра ракетой. Куда стреляли и с какой целью – снова непонятно", – написал городской голова.

Он подчеркнул, что действия российских захватчиков – это "исключительно террор и запугивание".

По предварительным данным, обошлось без погибших, однако есть раненные.

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