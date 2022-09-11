"Твари решили "поздравить" на День города". Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру

"Твари на День города решили нас "поздравить" и влупили по центру Днепра ракетой. Куда стреляли и с какой целью – снова непонятно", – написал городской голова.
Он подчеркнул, что действия российских захватчиков – это "исключительно террор и запугивание".
По предварительным данным, обошлось без погибших, однако есть раненные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения РФ неоднократно атаковала Днепр крылатыми ракетами, силы ПВО сбивают значительное их количество. Так, ночью 3 сентября оккупанты выпустили по городу пять "Калибров", украинские зенитчики сбили их все.
Ночью 10 сентября в Днепре системы ПВО сбили еще одну российскую крылатую ракету.