ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"В следующий раз, упыри, можете расхерачить памятник Пушкину и Ломоносову". В Днепре оккупанты ударили "Искандером" по улице, названной в честь российского города

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резниченко показал последствия удара "Искандером" по Днепру
Резниченко показал последствия удара "Искандером" по Днепру
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Удар по Днепру 23 августа был нанесен ракетой комплекса "Искандер", сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Днепр после утреннего прилета российской ракеты "Искандер", – прокомментировал он фото последствий удара.

Ранее Резниченко, не называя тип вооружения, проинформировал, что в Днепре из-за прилета российской ракеты один частный дом разрушен, один поврежден. Обошлось без пострадавших.

Мэр Днепра Борис Филатов в Facebook уточнил, что россияне попали ракетой по частным домам на улице Томской.

"Никаких военных целей, ничего такого особенного… Просто поселок. Просто частные дома обычных людей. В следующий раз, упыри, можете расхерачить памятник Пушкину и Ломоносову. Чтобы вас тут, в Днепре, еще больше любили", – написал Филатов.

Он добавил, что на каждой сессии горсовета в Днепре переименовывают десятки российских топонимов – "чтобы духом вашим поганым у нас, в Днепре, даже не пахло".

В комментариях к собственному посту Филатов уточнил, что Томскую улицу переименовать еще не успели – связанных с РФ топонимов в Днепре сотни.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Q8RrpH5j6nWtPovNTcXSNdNs5T6DQ9krqrZKr6Yhsd4YKuvcB2hXTZwGSBfeZ6ePl&id=100002157183088

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Теги: Россия, Украина, Борис Филатов, Днепр, горсовет, обстрелы, Валентин Резниченко, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, удары, ракета, переименование, мэр, российские оккупанты, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зеленский появился на публике в вышиванке с изображением танков, пшеницы и взявшихся за руки украинцев
Зеленский появился на публике в вышиванке с изображением танков, пшеницы и взявшихся за руки украинцев
По 24 грн за 24 часа. Kalush Orchestra объявила благотворительный сбор на реабилитацию защитников Мариуполя
По 24 грн за 24 часа. Kalush Orchestra объявила благотворительный сбор на реабилитацию защитников Мариуполя
Тина Кароль в виде цифровой голограммы спела гимн Украины
Тина Кароль в виде цифровой голограммы спела гимн Украины
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы
Сенцов: Эта война началась с Крыма и Крымом закончится
Сенцов: Эта война началась с Крыма и Крымом закончится
  Музыканты ВСУ спели гимн сечевых стрельцов на фоне самого большого флага Украины. Видео
  Музыканты ВСУ спели гимн сечевых стрельцов на фоне самого большого флага Украины. Видео
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
Вакарчук, Свитолина, Осадчая, Горбунов, Ефросинина, Каменских, Тарабарова поздравили украинцев с Днем флага
Вакарчук, Свитолина, Осадчая, Горбунов, Ефросинина, Каменских, Тарабарова поздравили украинцев с Днем флага
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
"Нет слов", "Перехватывает дыхание". 55-летняя Кидман показала мускулы и рельеф груди
"Нет слов", "Перехватывает дыхание". 55-летняя Кидман показала мускулы и рельеф груди
Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото
Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (373487)
2
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова (273134)
3
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи (213867)
4
Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет (193700)
5
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера (166094)
6
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот (79037)
7
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи (55400)
8
"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах (41260)
 
 
 
 