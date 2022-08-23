"В следующий раз, упыри, можете расхерачить памятник Пушкину и Ломоносову". В Днепре оккупанты ударили "Искандером" по улице, названной в честь российского города

"Днепр после утреннего прилета российской ракеты "Искандер", – прокомментировал он фото последствий удара.

Ранее Резниченко, не называя тип вооружения, проинформировал, что в Днепре из-за прилета российской ракеты один частный дом разрушен, один поврежден. Обошлось без пострадавших.

Мэр Днепра Борис Филатов в Facebook уточнил, что россияне попали ракетой по частным домам на улице Томской.

"Никаких военных целей, ничего такого особенного… Просто поселок. Просто частные дома обычных людей. В следующий раз, упыри, можете расхерачить памятник Пушкину и Ломоносову. Чтобы вас тут, в Днепре, еще больше любили", – написал Филатов.

Он добавил, что на каждой сессии горсовета в Днепре переименовывают десятки российских топонимов – "чтобы духом вашим поганым у нас, в Днепре, даже не пахло".

В комментариях к собственному посту Филатов уточнил, что Томскую улицу переименовать еще не успели – связанных с РФ топонимов в Днепре сотни.