Поисково-спасательные работы после ракетного удара по Днепру завершены. Погибли четыре человека, ранены 16

"Поисково-спасательные работы на промышленном предприятии завершены. Но вражеская атака унесла жизни четырех человек, 16 получили ранения. Семь из них сейчас в больнице", – написал Резниченко.

По его словам, спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение трех суток разобрали на попавшем под удар предприятии более 325 тонн разрушенных металлоконструкций.

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру вечером 15 июля. Резниченко заявлял, что ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним. В горсовете Днепра сообщали о гибели водителя автобуса одного из городских маршрутов. Пожар на предприятии тушили почти 38 часов.

Утром 16 июля мэр Днепра Борис Филатов уточнил, что удар был нанесен по Южному машиностроительному заводу (ЮМЗ, "Южмаш").

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что оккупанты нанесли удары по Днепру ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС из северной части Каспийского моря, четыре ракеты из шести сбила ПВО.