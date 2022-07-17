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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Днепре погасили пожар на предприятии, который возник из-за ракетных ударов 15 июля – глава ОВА

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Оккупанты обстреляли Днепр 15 июля
Оккупанты обстреляли Днепр 15 июля
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook

В Днепре погасили пожар на предприятии, который возник после ракетных ударов 15 июля. Об этом сообщил в Telegram 17 июля глава областной военной администрации Валентин Рзниченко.

"Спасатели потушили пожар, который произошел на промышленном предприятии в Днепре из-за прилета российской ракеты. 90 пожарных укрощали пламя почти 38 часов. Сейчас ведутся поиски человека, пропавшего на предприятии во время атаки", – написал он.

Резниченко подытожил, что в результате ракетного удара погибло три человека, 16 получили ранения. Семь из них остаются в больнице.

Название предприятия Резниченко не уточнил, но известно, что удар был нанесен по Южному машиностроительному заводу (ЮМЗ, "Южмаш").

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру вечером 15 июля. Резниченко заявлял, что ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним. Утром 16 июля Филатов в Telegram уточнил, что удар был нанесен по ЮМЗ.

В горсовете Днепра сообщили о гибели водителя автобуса одного из городских маршрутов. Мэр Днепра Борис Филатов проинформировал о возможных перебоях с коммуникациями в городе после ракетного обстрела. 

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что оккупанты нанесли удары по Днепру ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС из северной части Каспийского моря, четыре ракеты из шести сбила ПВО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: пожар, Днепр, Южмаш, Валентин Резниченко, война России против Украины
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