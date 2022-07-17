В Днепре погасили пожар на предприятии, который возник из-за ракетных ударов 15 июля – глава ОВА

"Спасатели потушили пожар, который произошел на промышленном предприятии в Днепре из-за прилета российской ракеты. 90 пожарных укрощали пламя почти 38 часов. Сейчас ведутся поиски человека, пропавшего на предприятии во время атаки", – написал он.

Резниченко подытожил, что в результате ракетного удара погибло три человека, 16 получили ранения. Семь из них остаются в больнице.

Название предприятия Резниченко не уточнил, но известно, что удар был нанесен по Южному машиностроительному заводу (ЮМЗ, "Южмаш").

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