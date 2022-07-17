В Днепре погасили пожар на предприятии, который возник из-за ракетных ударов 15 июля – глава ОВА

"Спасатели потушили пожар, который произошел на промышленном предприятии в Днепре из-за прилета российской ракеты. 90 пожарных укрощали пламя почти 38 часов. Сейчас ведутся поиски человека, пропавшего на предприятии во время атаки", – написал он.
Резниченко подытожил, что в результате ракетного удара погибло три человека, 16 получили ранения. Семь из них остаются в больнице.
Название предприятия Резниченко не уточнил, но известно, что удар был нанесен по Южному машиностроительному заводу (ЮМЗ, "Южмаш").
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру вечером 15 июля. Резниченко заявлял, что ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним. Утром 16 июля Филатов в Telegram уточнил, что удар был нанесен по ЮМЗ.
В горсовете Днепра сообщили о гибели водителя автобуса одного из городских маршрутов. Мэр Днепра Борис Филатов проинформировал о возможных перебоях с коммуникациями в городе после ракетного обстрела.
В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что оккупанты нанесли удары по Днепру ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС из северной части Каспийского моря, четыре ракеты из шести сбила ПВО.