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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ сменили командующего западной группировкой вооруженных сил после серии поражений от ВСУ – ГУР Минобороны

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Оккупанты после серии поражений сбежали из ряда населенных пунктов
Оккупанты после серии поражений сбежали из ряда населенных пунктов
Фото: EPA

В России сменили командующего западной группировкой вооруженных сил после успехов Вооруженных сил Украины. Об этом 11 сентября сообщил пресс-центр Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram.

"Руководящий состав западной группировки РФ отстранен от командования. Причина такого решения – сокрушительные поражения, полученные в результате наступления украинских сил обороны. С целью восстановления "устойчивости управления" группировки, ее возглавит командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Александр Лапин вместе со своим штабом. В настоящее время оперативный состав группировки "Центр" переместился из Луганска в командный пункт западной группировки", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день кадровое решение о дальнейшем прохождении службы генерал-лейтенантом Романом Бердниковым находится на рассмотрении, отметили в разведке. Он был назначен на должность командующего западным военным округом 26 августа 2022 года, на котором заменил генерал-лейтенанта Андрея Сычевого (в должности три недели).

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Весной украинские военные изгнали оккупантов из северных областей. 

За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.

Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянскпродолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе.

Также, по информации Генштаба ВСУ, украинские военные продвигаются на юге.

Теги: Россия, разведка, армия РФ, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, контрнаступление
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