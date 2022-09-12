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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол США: Запуск ракет по гражданской инфраструктуре – ответ РФ на освобождение Украиной городов и сел

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Бринк отреагировала на обстрел россиянами украинской инфраструктуры
Бринк отреагировала на обстрел россиянами украинской инфраструктуры
Фото: EPA

Обстрел россиянами критической гражданской инфраструктуры Украины является ответом на освобождение украинскими военными ряда населенных пунктов. Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter 11 сентября.

"Очевидный ответ России на освобождение Украиной городов и сел на востоке: запуски ракет с целью уничтожения критически важной гражданской инфраструктуры", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Как позже сообщили местные власти, причиной стали ракетные удары оккупантов по объектам украинской инфраструктуры под Харьковом.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне нанесли ракетные удары по харьковской ТЭЦ-5.

Президент Украины Владимир Зеленский позже уточнил, что полностью были обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская, Сумская.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко проинформировал, что в СумскойДнепропетровской и Полтавской областях на 100% возобновлено электроснабжение.

Вследствие российского обстрела вечером погиб один человек под Харьковом. Еще одного продолжают искать.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, посольство США, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, Бриджит Бринк
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