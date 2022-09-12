Кулеба: Террористическая Россия нанесла удары по объектам гражданской инфраструктуры, оставив тысячи украинцев без электричества, воды и тепла

"Террористическая Россия нанесла удары по объектам гражданской инфраструктуры, оставив тысячи украинцев без электричества, воды и тепла. Зимой [президент РФ Владимир] Путин планирует больше применять такую тактику и прощупывает почву. Теперь он должен получить жесткий ответ. Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма", – заявил министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Как позже сообщили местные власти, причиной стали ракетные удары оккупантов по объектам украинской инфраструктуры под Харьковом.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне нанесли ракетные удары по харьковской ТЭЦ-5.

Президент Украины Владимир Зеленский позже уточнил, что полностью были обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская, Сумская.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко проинформировал, что в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях на 100% возобновлено электроснабжение.

Вследствие российского обстрела вечером погиб один человек под Харьковом. Еще одного продолжают искать.