ВСУ сами должны определять способ освобождения территорий, оккупированных до 24 февраля – Джейк Салливан

"ВСУ должны сами определять свои задачи и свои действия относительно того, что делать с территориями, оккупированными в 2014–2015 годах. Демократически избранный президент Украины [Владимир] Зеленский должен определить это, поскольку он ответственен перед украинским народом за цели этой войны. Наша цель, США и союзников, заключается в содействии достижению целей Украины. Главным интересом США в этой войне является содействие восстановлению территориальной ценности Украины, будь то путем переговоров или на поле боя", – сказал Салливан.
Советник президента США отметил положительные последствия контрнаступления украинских войск на юге и в Харьковской области.
"Это контрнаступление, кроме всего, показывает, что нельзя просто заявить, что Россия навсегда заняла оккупированные территории и навяжет им свой политический строй. Это важный сигнал как на военно-тактическом, так и на политически дипломатическом уровне. И мы поддержим усилия ВСУ логистикой, снабжением, оружием, оборудованием", – подчеркнул Салливан.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.
Также в 2014 году Россия развязала войну на Донбассе, хотя публично не признавала своего участия в ней.
24 февраля 2022 года российская армия открыто вторглась в Украину. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны. За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал Зеленский. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.