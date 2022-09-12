ВСУ сами должны определять способ освобождения территорий, оккупированных до 24 февраля – Джейк Салливан

"ВСУ должны сами определять свои задачи и свои действия относительно того, что делать с территориями, оккупированными в 2014–2015 годах. Демократически избранный президент Украины [Владимир] Зеленский должен определить это, поскольку он ответственен перед украинским народом за цели этой войны. Наша цель, США и союзников, заключается в содействии достижению целей Украины. Главным интересом США в этой войне является содействие восстановлению территориальной ценности Украины, будь то путем переговоров или на поле боя", – сказал Салливан.

Советник президента США отметил положительные последствия контрнаступления украинских войск на юге и в Харьковской области.

"Это контрнаступление, кроме всего, показывает, что нельзя просто заявить, что Россия навсегда заняла оккупированные территории и навяжет им свой политический строй. Это важный сигнал как на военно-тактическом, так и на политически дипломатическом уровне. И мы поддержим усилия ВСУ логистикой, снабжением, оружием, оборудованием", – подчеркнул Салливан.