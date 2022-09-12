Суд приговорил к восьми годам тюрьмы жителя Славянска, который передавал россиянам информацию о ВСУ

"В мае 2022 года житель Славянска, используя собственный аккаунт в запрещенной в Украине социальной сети, передавал представителю не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ информацию о местах дислокации подразделений ВСУ. Осужденный отправлял врагу данные о расположении военной техники и личного состава, блокпостах и маршрутах передвижения украинских защитников на территории Краматорского района Донбасса", – говорится в сообщении.

Славянский горрайонный суд признал его виновным в распространении информации о перемещении, движении и расположении ВСУ, при возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).

Война России против Украины. Главное (обновляется)