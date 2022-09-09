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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки обстреляли жилые кварталы в 13 городах и селах Донецкой области – полиция

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В результате обстрелов повреждены жилые дома, культурные и хозяйственные здания
В результате обстрелов повреждены жилые дома, культурные и хозяйственные здания
Фото: dn.npu.gov.ua

Полиция Донецкой области за сутки зафиксировала 26 обстрелов российских оккупантов в 13 населенных пунктах региона. Сообщение опубликовано утром 9 сентября на сайте ведомства.

Под огонь попали города Бахмут, Торецк, Авдеевка, Славянск, Курахово, поселки Нью-Йорк, Зайцево, Пивничное, Острое, села Павловка, Федоровка, Тоненькое, Орловка.

Россияне наносили минометные и ракетные удары, били артиллерией, реактивными системами залпового огня "Ураган" и "Град".

В результате обстрелов есть погибшие и раненые. Повреждены 48 объектов, из которых 39 жилых домов, АЗС, культурные и хозяйственные здания, помещения предприятий и магазины.

Сегодня в 3.30 произошел ракетный обстрел Славянска, в результате которого было повреждено помещение керамического комбината. Пострадавших нет.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По информации главы Донецкой ОВА, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эта оценка не меняется с начала июня.

Теги: Донецкая область, Славянск, полиция, Авдеевка, Тоненькое, Курахово, Зайцево, Орловка, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Бахмут, разрушения, Нью-Йорк Донецкой области
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