Оккупанты за сутки обстреляли жилые кварталы в 13 городах и селах Донецкой области – полиция

В результате обстрелов повреждены жилые дома, культурные и хозяйственные здания Фото: dn.npu.gov.ua

Под огонь попали города Бахмут, Торецк, Авдеевка, Славянск, Курахово, поселки Нью-Йорк, Зайцево, Пивничное, Острое, села Павловка, Федоровка, Тоненькое, Орловка.

Россияне наносили минометные и ракетные удары, били артиллерией, реактивными системами залпового огня "Ураган" и "Град".

В результате обстрелов есть погибшие и раненые. Повреждены 48 объектов, из которых 39 жилых домов, АЗС, культурные и хозяйственные здания, помещения предприятий и магазины.

Сегодня в 3.30 произошел ракетный обстрел Славянска, в результате которого было повреждено помещение керамического комбината. Пострадавших нет.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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