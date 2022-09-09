Оккупанты за сутки обстреляли жилые кварталы в 13 городах и селах Донецкой области – полиция

Под огонь попали города Бахмут, Торецк, Авдеевка, Славянск, Курахово, поселки Нью-Йорк, Зайцево, Пивничное, Острое, села Павловка, Федоровка, Тоненькое, Орловка.
Россияне наносили минометные и ракетные удары, били артиллерией, реактивными системами залпового огня "Ураган" и "Град".
В результате обстрелов есть погибшие и раненые. Повреждены 48 объектов, из которых 39 жилых домов, АЗС, культурные и хозяйственные здания, помещения предприятий и магазины.
Сегодня в 3.30 произошел ракетный обстрел Славянска, в результате которого было повреждено помещение керамического комбината. Пострадавших нет.
Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По информации главы Донецкой ОВА, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эта оценка не меняется с начала июня.