В Донецкой области оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы

"В течение суток оккупационные войска нанесли 18 ударов по домам и инфраструктуре. Российская армия атаковала восемь населенных пунктов – города Авдеевка, Бахмут, Курахово, Марьинка, села Водяное, Галицыновка, Карловка, Ласточкино", – говорится в сообщении.

По информации полиции, оккупанты четыре раза накрывали огнем Бахмут. Уже во второй раз пострадало здание ГСЧС, ранены два спасателя. Поврежден автомобиль скорой помощи, рынок, центр досуга и культуры, техника ГП «Артемсоль», гаражи.

"Кроме того, враг обстрелял Галицыновку из реактивной артиллерии кассетными боеприпасами. Разрушения получили пять частных домов, где погибли и были ранены мирные жители. Разрушены и повреждены 20 гражданских объектов, из них восемь – жилые дома. Также повреждено помещение Кураховской ТЭС", – отметили в полиции.

В ведомстве сообщили, что с помощью полиции эвакуированы еще 245 человек, с начала обязательной эвакуации – более 14600 человек, среди них 2414 – дети, 669 – люди с инвалидностью.