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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы

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Оккупанты ударили по городам Донецкой области запрещенными кассетными боеприпасами
Оккупанты ударили по городам Донецкой области запрещенными кассетными боеприпасами
Фото: Національна поліція України / Telegram

В Донецкой области российские военные применили запрещенные кассетные боеприпасы. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба Национальной полиции в Telegtam.

"В течение суток оккупационные войска нанесли 18 ударов по домам и инфраструктуре. Российская армия атаковала восемь населенных пунктов – города Авдеевка, Бахмут, Курахово, Марьинка, села Водяное, Галицыновка, Карловка, Ласточкино", – говорится в сообщении.

По информации полиции, оккупанты четыре раза накрывали огнем Бахмут. Уже во второй раз пострадало здание ГСЧС, ранены два спасателя. Поврежден автомобиль скорой помощи, рынок, центр досуга и культуры, техника ГП «Артемсоль», гаражи.

"Кроме того, враг обстрелял Галицыновку из реактивной артиллерии кассетными боеприпасами. Разрушения получили пять частных домов, где погибли и были ранены мирные жители. Разрушены и повреждены 20 гражданских объектов, из них восемь – жилые дома. Также повреждено помещение Кураховской ТЭС", – отметили в полиции.

В ведомстве сообщили, что с помощью полиции эвакуированы еще 245 человек, с начала обязательной эвакуации – более 14600 человек, среди них 2414 – дети, 669 – люди с инвалидностью.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область и продвинуться в Донецкой.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Теги: Россия, Донецк, Донецкая область, война, Авдеевка, Курахово, Водяное, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, вторжение России в Украину
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