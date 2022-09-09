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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За неделю из Донецкой области эвакуировали более 10 тысяч человек

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Донецкую область за неделю покинуло 10 тысяч человек
Донецкую область за неделю покинуло 10 тысяч человек
Фото: ЕРА

В рамках обязательной эвакуации из Донецкой области за последнюю неделю уехали 10 060 человек. Об этом на брифинге 9 сентября сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Продолжается обязательная эвакуация жителей Донецкой области. Только за последнюю неделю уехало 10 060 человек. Всего с начала ее проведения эвакуированы 14 623 человека, из них 2410 – это дети", – отметил он.

Он отметил, что больше всего людей эвакуировали в Днепропетровскую область - более 7 тыс. человек, во Львовскую - более 3 тыс., Кировоградская область приняла более 2,5 тыс. человек.

"Работы еще очень много, и мы это прекрасно понимаем. Прилагаем максимальные усилия, чтобы сохранить жизнь наших людей и восстанавливать то, что варвары разрушают уже 198-й день подряд", – сказал Тимошенко.

Контекст:

Кабмин планирует эвакуацию из Донецкой области более 200 тыс. человек. В Минреинтеграции напомнили, что, помимо непосредственной опасности от обстрелов, людям угрожает холод – из-за разрушений инфраструктуры тепла в Донецкой области зимой не будет.

Верещук 28 июля призывала жителей Донецкой области эвакуироваться. По ее словам, области в центре и на западе Украины готовятся принимать жителей восточных регионов.

29 июля Кабмин создал координационный штаб для организации эвакуации жителей Донецкой области, его возглавила Верещук.

Теги: Донецкая область, эвакуация, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, вторжение России в Украину
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