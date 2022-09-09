За неделю из Донецкой области эвакуировали более 10 тысяч человек

"Продолжается обязательная эвакуация жителей Донецкой области. Только за последнюю неделю уехало 10 060 человек. Всего с начала ее проведения эвакуированы 14 623 человека, из них 2410 – это дети", – отметил он.

Он отметил, что больше всего людей эвакуировали в Днепропетровскую область - более 7 тыс. человек, во Львовскую - более 3 тыс., Кировоградская область приняла более 2,5 тыс. человек.

"Работы еще очень много, и мы это прекрасно понимаем. Прилагаем максимальные усилия, чтобы сохранить жизнь наших людей и восстанавливать то, что варвары разрушают уже 198-й день подряд", – сказал Тимошенко.