За неделю из Донецкой области эвакуировали более 10 тысяч человек

"Продолжается обязательная эвакуация жителей Донецкой области. Только за последнюю неделю уехало 10 060 человек. Всего с начала ее проведения эвакуированы 14 623 человека, из них 2410 – это дети", – отметил он.
Он отметил, что больше всего людей эвакуировали в Днепропетровскую область - более 7 тыс. человек, во Львовскую - более 3 тыс., Кировоградская область приняла более 2,5 тыс. человек.
"Работы еще очень много, и мы это прекрасно понимаем. Прилагаем максимальные усилия, чтобы сохранить жизнь наших людей и восстанавливать то, что варвары разрушают уже 198-й день подряд", – сказал Тимошенко.
Кабмин планирует эвакуацию из Донецкой области более 200 тыс. человек. В Минреинтеграции напомнили, что, помимо непосредственной опасности от обстрелов, людям угрожает холод – из-за разрушений инфраструктуры тепла в Донецкой области зимой не будет.
Верещук 28 июля призывала жителей Донецкой области эвакуироваться. По ее словам, области в центре и на западе Украины готовятся принимать жителей восточных регионов.
29 июля Кабмин создал координационный штаб для организации эвакуации жителей Донецкой области, его возглавила Верещук.