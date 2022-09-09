8 сентября погибло девять мирных жителей Донецкой области, еще 23 были ранены – глава ОВА

Кириленко: Все россияне будут отвечать за свои преступления на нашей земле! Фото: Павло Кириленко / Facebook

Пять человек погибли в Бахмуте, два – в Зайцево, один – в Нью-Йорке и один – в Федоровке. Еще 23 человека получили ранения.

С начала российского вторжения в Донецкой области погибло 819 человек, еще 2048 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Все россияне будут отвечать за свои преступления на нашей земле!" – написал он.

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