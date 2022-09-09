8 сентября погибло девять мирных жителей Донецкой области, еще 23 были ранены – глава ОВА

Пять человек погибли в Бахмуте, два – в Зайцево, один – в Нью-Йорке и один – в Федоровке. Еще 23 человека получили ранения.
С начала российского вторжения в Донецкой области погибло 819 человек, еще 2048 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Все россияне будут отвечать за свои преступления на нашей земле!" – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По информации главы Донецкой ОВА, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эта оценка Кириленко не меняется с начала июня.