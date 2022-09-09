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ВОЙНА В УКРАИНЕ

8 сентября погибло девять мирных жителей Донецкой области, еще 23 были ранены – глава ОВА

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Кириленко: Все россияне будут отвечать за свои преступления на нашей земле!
Кириленко: Все россияне будут отвечать за свои преступления на нашей земле!
Фото: Павло Кириленко / Facebook

8 сентября вследствие российских обстрелов погибло девять мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщил в Facebook глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Пять человек погибли в Бахмуте, два – в Зайцево, один – в Нью-Йорке и один – в Федоровке. Еще 23 человека получили ранения.

С начала российского вторжения в Донецкой области погибло 819 человек, еще 2048 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Все россияне будут отвечать за свои преступления на нашей земле!" – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid0Ggd6FKqEE6ELNeB2b24XEguLm7jXac4bt4sWsAQg9K8Jcx7UF8zdZPA4HRAU2q8Rl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По информации главы Донецкой ОВА, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эта оценка Кириленко не меняется с начала июня.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, война России против Украины, погибшие, Павел Кириленко
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