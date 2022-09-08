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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 4,2 тысячи семей в Донецкой области – ДТЭК

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Из-за постоянных обстрелов без света остаются 88 населенных пунктов
Из-за постоянных обстрелов без света остаются 88 населенных пунктов
Фото: dtek-dem.com.ua

За 7 сентября энергетики при поддержке военных ВСУ отремонтировали электросети в девяти населенных пунктах Донецкой области и вернули свет для 4,2 тысячи семей. Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

"Наибольшее количество семей в результате вчерашних ремонтов удалось подключить в Славянской и Марьинской общинах – 2,4 тысячи семей и более 1 тысячи семей соответственно. Еще 702 семьи в Волновахской общине также снова со светом. Кроме того, энергетикам удалось отремонтировать некоторые повреждения сетей в Торецкой и Великоновоселковской общинах", – говорят в ДТЭК.

Из-за постоянных обстрелов без света остаются 88 населенных пунктов. Самые сложные направления – авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское, славянское.

"Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины. Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 197-е сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным", – сообщают в энергокомпании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: Донецкая область, энергетика, ДТЭК, ремонт, ВСУ, обстрелы, война России против Украины
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