Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 4,2 тысячи семей в Донецкой области – ДТЭК

"Наибольшее количество семей в результате вчерашних ремонтов удалось подключить в Славянской и Марьинской общинах – 2,4 тысячи семей и более 1 тысячи семей соответственно. Еще 702 семьи в Волновахской общине также снова со светом. Кроме того, энергетикам удалось отремонтировать некоторые повреждения сетей в Торецкой и Великоновоселковской общинах", – говорят в ДТЭК.

Из-за постоянных обстрелов без света остаются 88 населенных пунктов. Самые сложные направления – авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское, славянское.

"Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины. Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 197-е сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным", – сообщают в энергокомпании.

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