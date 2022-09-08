В Мелитополе возле дома одного из коллаборантов прозвучал взрыв – мэр города

Партизаны устроили охоту на коллаборантов в Мелитополе Фото: Іван Федоров / Мелітопольський міський голова / Telegram

"Первый из топ-5 гауляйтеров из взрывного списка партизан пошел", – написал Федоров.

По его словам, за бывшим депутатом Оппозиционного блока Онищуком числится целый список "махинаций": разворовывание ЖЭКов, задолженности перед сотрудниками, срыв сессий горсовета, а после полномасштабного вторжения РФ – сотрудничество с оккупантами.

От взрыва Онищук не пострадал, но, по словам Федорова, "изрядно испугался".

Местное издание "РИА Мелитополь" сообщило 8 сентября, что в доме Онищука вылетели стекла, есть повреждения во дворе.

"Такая же участь ждет каждого любителя "русского мира" и фейковых референдумов", – написал Федоров.

По сообщению "РИА Мелитополь", за прошлую ночь в городе прозвучало несколько взрывов у домов местных коллаборантов, помогающих оккупантам готовить "референдум". Издание пишет о трех взрывах. Кроме дома Онищука, в ночь на 8 сентября взрывы прозвучали еще по двум адресам: в районе улицы Николая Филибера, 1 и улицы Кошевого, 80 – по этим адресам, по сообщению издания, живут две коллаборантки, члены избирательной комиссии, агитирующие за "референдум".

Кроме того, ранее Федоров сообщил о взрыве в штабе "Единой России" в Мелитополе, который также произошел вечером 7 сентября.