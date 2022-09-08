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В Мелитополе возле дома одного из коллаборантов прозвучал взрыв – мэр города

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Партизаны устроили охоту на коллаборантов в Мелитополе
Партизаны устроили охоту на коллаборантов в Мелитополе
Фото: Іван Федоров / Мелітопольський міський голова / Telegram

8 сентября около 6.00 во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области возле дома Юрия Онищука, одного из коллаборантов, помогающих россиянам готовить "референдум", прозвучал взрыв. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Первый из топ-5 гауляйтеров из взрывного списка партизан пошел", – написал Федоров.

По его словам, за бывшим депутатом Оппозиционного блока Онищуком числится целый список "махинаций": разворовывание ЖЭКов, задолженности перед сотрудниками, срыв сессий горсовета, а после полномасштабного вторжения РФ – сотрудничество с оккупантами.

От взрыва Онищук не пострадал, но, по словам Федорова, "изрядно испугался".

Местное издание "РИА Мелитополь" сообщило 8 сентября, что в доме Онищука вылетели стекла, есть повреждения во дворе.

"Такая же участь ждет каждого любителя "русского мира" и фейковых референдумов", – написал Федоров.

По сообщению "РИА Мелитополь", за прошлую ночь в городе прозвучало несколько взрывов у домов местных коллаборантов, помогающих оккупантам готовить "референдум". Издание пишет о трех взрывах. Кроме дома Онищука, в ночь на 8 сентября взрывы прозвучали еще по двум адресам: в районе улицы Николая Филибера, 1 и улицы Кошевого, 80 – по этим адресам, по сообщению издания, живут две коллаборантки, члены избирательной комиссии, агитирующие за "референдум".

Кроме того, ранее Федоров сообщил о взрыве в штабе "Единой России" в Мелитополе, который также произошел вечером 7 сентября.

Контекст:

По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.

Теги: Россия, оппозиция, взрыв, война, Мелитополь, партизаны, Запорожская область, горсовет, вторжение, война России против Украины, взрывы, мэр, Иван Федоров
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