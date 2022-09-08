Мэр Мелитополя: Партизаны координируют действия с ВСУ. Коллаборанты уже боятся в свои подъезды заходить

Федоров: Я знаю реальный пример от одного коллаборанта, который по телефону отвечает: "Я по своей квартире хожу и за углы заглядываю" Фото: Ivan Fedorov / Facebook

"Люди захотели делать то, что вернет их город в состав Украины как можно скорее, поэтому они начали координироваться. Координироваться с силовыми структурами, координироваться с Вооруженными силами Украины, с центральной властью. И потому сегодня это так работает. Именно поэтому мы видим такие результаты. Что такое результаты? Результаты – это точные сведения о перемещении вооруженных сил врага по нашей территории. Знаем, где что находится, в каком количестве. Результаты – это когда коллаборанты перед своими подъездами вырезают кусты и деревья, потому что боятся заходить", – отметил Федоров.

По его словам, в силах сопротивления "десятки тысяч" человек, а активно партизанской деятельностью в городе занимаются сотни людей.

"Я знаю реальный пример от одного коллаборанта, который по телефону отвечает: "Я по своей квартире хожу и за углы заглядываю". Представьте себе после взрыва на военной базе, как чувствуют себя коллаборанты. Это ведь немыслимо. Результат – это когда действительно прекращается фактическая поставка на территорию нашего города. К сожалению, они выбрали его как логистический хаб – боеприпасов и всего остального", – подчеркнул мэр.

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