Настоящий ад для рашистов начнется, когда ВСУ подойдут к Мелитополю, их зажмут снаружи и изнутри – мэр

По его словам, оккупанты уже вывозят свои семьи из Мелитополя и живут в постоянном напряжении. В то же время противник проводит передислокацию.
"Я уверен, что нашим защитникам очень сложно будет бороться за наш город, потому что рашисты его выбрали как логистический центр. Освобождение Мелитополя – это ключ к освобождению всего юга Украины", – подчеркнул Федоров.
Он отметил, что большинство жителей города будут помогать ВСУ выбивать оккупантов из Мелитополя.
"Еще одной неожиданностью для врага будет, когда наши Вооруженные силы подойдут к границам Мелитополя… Вооруженные силы будут выжимать их снаружи, а силы сопротивления будут выжимать изнутри. Те 90% населения, которые сегодня не хотят участвовать в "референдуме", точно выйдут и точно покажут, что они за Украину. А это десятки тысяч человек. И тогда для рашистов начнется настоящий ад в нашем украинском Мелитополе", – резюмировал Федоров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, в конце апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.
По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.