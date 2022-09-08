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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Настоящий ад для рашистов начнется, когда ВСУ подойдут к Мелитополю, их зажмут снаружи и изнутри – мэр

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Федоров: Освобождение Мелитополя это ключ к освобождению всего юга Украины
Федоров: Освобождение Мелитополя – это ключ к освобождению всего юга Украины
Фото: Ivan Fedorov / Facebook

У российских захватчиков начнутся серьезные проблемы, когда Вооруженные силы Украины приблизятся к временно оккупированному РФ Мелитополю Запорожской области. Об этом в опубликованном 8 сентября интервью "Украинской правде" заявил мэр города Иван Федоров.

По его словам, оккупанты уже вывозят свои семьи из Мелитополя и живут в постоянном напряжении. В то же время противник проводит передислокацию.

"Я уверен, что нашим защитникам очень сложно будет бороться за наш город, потому что рашисты его выбрали как логистический центр. Освобождение Мелитополя – это ключ к освобождению всего юга Украины", – подчеркнул Федоров.

Он отметил, что большинство жителей города будут помогать ВСУ выбивать оккупантов из Мелитополя.

"Еще одной неожиданностью для врага будет, когда наши Вооруженные силы подойдут к границам Мелитополя… Вооруженные силы будут выжимать их снаружи, а силы сопротивления будут выжимать изнутри. Те 90% населения, которые сегодня не хотят участвовать в "референдуме", точно выйдут и точно покажут, что они за Украину. А это десятки тысяч человек. И тогда для рашистов начнется настоящий ад в нашем украинском Мелитополе", – резюмировал Федоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, в конце апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.

По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Мелитополь, Запорожская область, ВСУ, война России против Украины, Иван Федоров
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