Настоящий ад для рашистов начнется, когда ВСУ подойдут к Мелитополю, их зажмут снаружи и изнутри – мэр

По его словам, оккупанты уже вывозят свои семьи из Мелитополя и живут в постоянном напряжении. В то же время противник проводит передислокацию.

"Я уверен, что нашим защитникам очень сложно будет бороться за наш город, потому что рашисты его выбрали как логистический центр. Освобождение Мелитополя – это ключ к освобождению всего юга Украины", – подчеркнул Федоров.

Он отметил, что большинство жителей города будут помогать ВСУ выбивать оккупантов из Мелитополя.

"Еще одной неожиданностью для врага будет, когда наши Вооруженные силы подойдут к границам Мелитополя… Вооруженные силы будут выжимать их снаружи, а силы сопротивления будут выжимать изнутри. Те 90% населения, которые сегодня не хотят участвовать в "референдуме", точно выйдут и точно покажут, что они за Украину. А это десятки тысяч человек. И тогда для рашистов начнется настоящий ад в нашем украинском Мелитополе", – резюмировал Федоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)