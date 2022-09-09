Оккупанты дважды за трое суток обстреляли пожарную часть в Бахмуте

"Два вражеских обстрела пожарно-спасательной части в Бахмуте за неполные трое суток! Как вдолбить этим больным российским подонкам, что спасатели не воюют, а спасают? И что из пожарных машин не гатят, а гасят огонь!" – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что Бахмутская пожарно-спасательная часть в очередной раз попала под обстрел около 1.00 8 сентября. Пострадали двое спасателей. Они в удовлетворительном состоянии, получили квалифицированную медицинскую помощь.

В результате обстрела повреждено остекление въездных ворот пожарного депо, ворота гаража иссечены осколками. Кроме того, при обстреле повреждены две единицы техники – автоцистерна для подвоза воды и коммунальный автомобиль скорой медицинской помощи.

По информации полиции, оккупанты за предыдущие сутки четыре раза накрывали огнем Бахмут. Кроме здания ГСЧС, под обстрелы попали рынок, центр досуга и культуры, техника ГП "Артемсоль", гаражи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)