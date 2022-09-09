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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты дважды за трое суток обстреляли пожарную часть в Бахмуте

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Оккупанты вновь обстреляли здание ГСЧС в Бахмуте
Оккупанты вновь обстреляли здание ГСЧС в Бахмуте
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

Двое спасателей пострадали в результате очередного обстрела Бахмута Донецкой области в ночь на 8 сентября. Об этом сообщили в региональном управлении ГСЧС.

"Два вражеских обстрела пожарно-спасательной части в Бахмуте за неполные трое суток! Как вдолбить этим больным российским подонкам, что спасатели не воюют, а спасают? И что из пожарных машин не гатят, а гасят огонь!" – говорится в сообщении. 

В ГСЧС отметили, что Бахмутская пожарно-спасательная часть в очередной раз попала под обстрел около 1.00 8 сентября. Пострадали двое спасателей. Они в удовлетворительном состоянии, получили квалифицированную медицинскую помощь.

В результате обстрела повреждено остекление въездных ворот пожарного депо, ворота гаража иссечены осколками. Кроме того, при обстреле повреждены две единицы техники – автоцистерна для подвоза воды и коммунальный автомобиль скорой медицинской помощи.

https://www.facebook.com/DSNSDon/posts/pfbid02Z4K4n2q2DgrZqZRNPHD2bdJ4FLRiLTCFSewnmK8yHkaKWMYt8wXwDW9jnio37ewul

По информации полиции, оккупанты за предыдущие сутки четыре раза накрывали огнем Бахмут. Кроме здания ГСЧС, под обстрелы попали рынок, центр досуга и культуры, техника ГП "Артемсоль", гаражи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По информации главы Донецкой ОВА, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эта оценка Кириленко не меняется с начала июня.

Теги: ГСЧС, Донецкая область, раненые, спасатели, обстрелы, война России против Украины, Бахмут
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