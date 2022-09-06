Россияне 17 раз за сутки атаковали Донецкую область. Разрушена еще одна школа и здание ГСЧС, среди раненых – ребенок

Кураховская гимназия №2 стала 274-й школой в Донецкой области, обстрелянной россиянами с начала вторжения Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Под постоянным огнем оккупантов находятся Авдеевка и Бахмут. Под обстрелы попали также город Курахово, села Богоявленка, Хромово, Георгиевка и Константиновка.

Враг применил ракеты С-300, реактивные системы "Град", артиллерию. Разрушены и повреждены 14 гражданских объектов, из них 10 – жилые дома.

В результате ракетных обстрелов Курахово ночью разрушена школа и поврежден школьный автобус. В Бахмуте ранен ребенок и повреждено здание ГСЧС.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

По информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, за сутки получили ранения четверо мирных жителей региона: в Хромово, Георгиевке, Бахмуте и Константиновке.

Он также рассказал об очередной разрушенной школе в Донецкой области – это Кураховская гимназия №2. Оккупанты нанесли по ней ракетный удар, уничтожили одно крыло четырехэтажного здания и повредили близлежащие многоэтажки. "К счастью, обошлось без жертв", – отметил Кириленко.

По его данным, это уже 274-я школа в области, обстрелянная россиянами с начала полномасштабного вторжения, и 29-я, уничтоженная до основания. Всего за эти полгода в Донецкой области повреждения разной степени получили 615 учебных заведений.

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