В Донецкой области оккупанты за сутки атаковали семь городов и сел, трое мирных жителей погибли, трое ранены

В результате обстрелов повреждены 22 жилых дома, есть погибшие и раненые Фото: dn.npu.gov.ua

Он уточнил, что погибли два человека в Курахово и один в Соледаре, ранены – по одному в Курахово, Парасковеевке и Авдеевке.

В управлении полиции Донецкой области уточнили, что за сутки оккупационные войска совершили 11 атак на семь населенных пунктов в регионе: города Авдеевку, Бахмут, Красногоровку, Курахово, Славянск, села Парасковеевку и Тоненькое.

"Во всех случаях снаряды ударили по местам жительства гражданского населения. Армия России обстреливала мирных жителей ракетами, РСЗО "Град", "Ураган", артиллерией", – отметили в полиции.

Разрушены или повреждены 28 гражданских объектов – 22 жилых дома, трансформаторная подстанция, гаражи, железнодорожные пути.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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