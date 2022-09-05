В Донецкой области оккупанты за сутки атаковали семь городов и сел, трое мирных жителей погибли, трое ранены

Он уточнил, что погибли два человека в Курахово и один в Соледаре, ранены – по одному в Курахово, Парасковеевке и Авдеевке.
В управлении полиции Донецкой области уточнили, что за сутки оккупационные войска совершили 11 атак на семь населенных пунктов в регионе: города Авдеевку, Бахмут, Красногоровку, Курахово, Славянск, села Парасковеевку и Тоненькое.
"Во всех случаях снаряды ударили по местам жительства гражданского населения. Армия России обстреливала мирных жителей ракетами, РСЗО "Град", "Ураган", артиллерией", – отметили в полиции.
Разрушены или повреждены 28 гражданских объектов – 22 жилых дома, трансформаторная подстанция, гаражи, железнодорожные пути.
Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По информации главы Донецкой ОВА, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эта оценка Кириленко не меняется с начала июня.