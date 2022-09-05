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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области оккупанты за сутки атаковали семь городов и сел, трое мирных жителей погибли, трое ранены

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В результате обстрелов повреждены 22 жилых дома, есть погибшие и раненые
В результате обстрелов повреждены 22 жилых дома, есть погибшие и раненые
Фото: dn.npu.gov.ua

За минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли три мирных жителя, еще трое – получили ранения. Об этом сообщил утром 5 сентября глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Он уточнил, что погибли два человека в Курахово и один в Соледаре, ранены – по одному в Курахово, Парасковеевке и Авдеевке. 

В управлении полиции Донецкой области уточнили, что за сутки оккупационные войска совершили 11 атак на семь населенных пунктов в регионе: города Авдеевку, Бахмут, Красногоровку, Курахово, Славянск, села Парасковеевку и Тоненькое. 

"Во всех случаях снаряды ударили по местам жительства гражданского населения. Армия России обстреливала мирных жителей ракетами, РСЗО "Град", "Ураган", артиллерией", – отметили в полиции. 

Разрушены или повреждены 28 гражданских объектов – 22 жилых дома, трансформаторная подстанция, гаражи, железнодорожные пути.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По информации главы Донецкой ОВА, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эта оценка Кириленко не меняется с начала июня.

Теги: Донецкая область, Славянск, полиция, раненые, Авдеевка, Красногоровка, Тоненькое, Курахово, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, погибшие, Павел Кириленко
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