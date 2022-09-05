"Филиалы ГУЛАГа". Советник мэра Мариуполя сообщил, что в школах города детям запрещают говорить о войне

"Школы Мариуполя в оккупации превращены в филиалы ГУЛАГа. Детям запрещено разговаривать по теме войны. Запрещено делиться воспоминаниями о пережитом. На стенах повсюду развешаны новые правила и требования", – пишет он.
По словам Андрющенко, вход в школы родителям запрещен. Кроме того, дети входят в здание только после обыска с металлодетектором.
"В основном на контроле бойцы так называемой "ДНР". Обыскивают всех и везде вне зависимости от пола и возраста. Нередки случаи, когда у детей до 15 лет забирают металлические рубли, ссылаясь на то, что металл нельзя. Без возвращения. Каждый урок начинается и заканчивается кратким докладом учителя, как стало хорошо с Россией", – отмечает советник мэра.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.
По данным Андрющенко, в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.
Андрющенко рассказывал в интервью изданию "ГОРДОН", что люди в Мариуполе живут "в поисках еды, воды, работы, приготовления пищи и надежды".