Россияне за сутки атаковали 11 городов и сел Донецкой области, погибло четыре мирных жителя

Армия России открывала огонь по городам Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, Северск, Славянск, поселкам Большая Новоселка, Очеретино, Донецкое, Щербиновка, селах Шевченково, Хромово.

Разрушены 24 гражданских объекта, в том числе 20 жилых домов, гаражи, автомойка.

За минувшие сутки в результате российских обстрелов в регионе погибло четыре мирных жителя, сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко: двое жили в Великой Новоселке, один – в Северске и один – в Водяном. Еще два человека получили ранения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По информации главы Донецкой ОВА, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эта оценка Кириленко не меняется с начала июня.