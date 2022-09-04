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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне за сутки атаковали 11 городов и сел Донецкой области, погибло четыре мирных жителя

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В результате обстрелов за сутки в области разрушены 24 гражданских объекта
В результате обстрелов за сутки в области разрушены 24 гражданских объекта
Фото: Поліція Донецької області / Facebook

Оккупанты за сутки атаковали жилые кварталы 11 населенных пунктов Донецкой области, есть убитые и раненые мирные жители. Об этом сообщило утром 4 сентября управление полиции Донецкой области.

Армия России открывала огонь по городам Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, Северск, Славянск, поселкам Большая Новоселка, Очеретино, Донецкое, Щербиновка, селах Шевченково, Хромово.

Разрушены 24 гражданских объекта, в том числе 20 жилых домов, гаражи, автомойка. 

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За минувшие сутки в результате российских обстрелов в регионе погибло четыре мирных жителя, сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко: двое жили в Великой Новоселке, один – в Северске и один – в Водяном. Еще два человека получили ранения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По информации главы Донецкой ОВА, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эта оценка Кириленко не меняется с начала июня.

Теги: Донецкая область, Славянск, полиция, Северск, Авдеевка, Красногоровка, Очеретино, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, разрушения, Павел Кириленко
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