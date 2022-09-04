Славянск ночными обстрелами "освободили" от СТО и спортзала – глава городской администрации

"У нас снова ночные обстрелы. К счастью, без жертв. В этот раз город "освободили" от СТО и спортзала в переулке Андреевском. В спортзал MegaGYM я ходил последние четыре месяца. Завтрашнее посещение отменяется", – написал чиновник.
Он опубликовал фото последствий прилетов, а также свое селфи в спортзале, снятое до того, как он был разрушен россиянами.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эта оценка Кириленко не меняется с начала июня.
По данным Ляха на 28 августа, с начала вторжения в результате российских обстрелов погибли 19 и были ранены 82 мирных жителя Славянска. Город сейчас постоянно страдает от российских обстрелов.