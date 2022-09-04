Славянск ночными обстрелами "освободили" от СТО и спортзала – глава городской администрации

"У нас снова ночные обстрелы. К счастью, без жертв. В этот раз город "освободили" от СТО и спортзала в переулке Андреевском. В спортзал MegaGYM я ходил последние четыре месяца. Завтрашнее посещение отменяется", – написал чиновник.

Он опубликовал фото последствий прилетов, а также свое селфи в спортзале, снятое до того, как он был разрушен россиянами.

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