Оккупанты обстреляли Славянск, под завалами дома могут быть люди – мэр

"У нас снова недоброе утро. Два попадания. Черевковка, 4-я школа. К счастью, без жертв. Улица Торская, дом 43. "Сложился" подъезд. Под завалами могут находиться люди. Ведутся спасательные работы. Количество пострадавших пока неизвестно. От ударной волны досталось и соседним домам", – написал он.

Позже Лях сообщил, что вследствие обстрелов была повреждена еще одна школа.

"Еще один результат утреннего прилета. Химик, улица Донская. Пострадали многоэтажные дома. В том числе школа №9. Выбиты стекла, оборванны провода. Берегите себя! Не забывайте о возможности эвакуироваться!" – написал мэр.

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