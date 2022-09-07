Оккупанты обстреляли Славянск, под завалами дома могут быть люди – мэр

"У нас снова недоброе утро. Два попадания. Черевковка, 4-я школа. К счастью, без жертв. Улица Торская, дом 43. "Сложился" подъезд. Под завалами могут находиться люди. Ведутся спасательные работы. Количество пострадавших пока неизвестно. От ударной волны досталось и соседним домам", – написал он.
Позже Лях сообщил, что вследствие обстрелов была повреждена еще одна школа.
"Еще один результат утреннего прилета. Химик, улица Донская. Пострадали многоэтажные дома. В том числе школа №9. Выбиты стекла, оборванны провода. Берегите себя! Не забывайте о возможности эвакуироваться!" – написал мэр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эта оценка Кириленко не меняется с начала июня.
По данным Ляха на 28 августа, с начала вторжения в результате российских обстрелов погибли 19 и были ранены 82 мирных жителя Славянска. Город сейчас постоянно страдает от российских обстрелов.