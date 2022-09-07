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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Славянск, под завалами дома могут быть люди – мэр

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Пока количество пострадавших в результате обстрела Славянска неизвестно
Пока количество пострадавших в результате обстрела Славянска неизвестно
Фото: Вадим Лях / Facebook

Российские войска обстреляли Славянск Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях в Facebook 7 сентября.

"У нас снова недоброе утро. Два попадания. Черевковка, 4-я школа. К счастью, без жертв. Улица Торская, дом 43. "Сложился" подъезд. Под завалами могут находиться люди. Ведутся спасательные работы. Количество пострадавших пока неизвестно. От ударной волны досталось и соседним домам", – написал он.

https://www.facebook.com/Vadymlyakh/posts/pfbid02RSmvfQo6ykZ7ghU5jz1hvQ9BLB4NmMYoJ9UD6KsDA6pimoEMFABkuxsNidakfnEvl

Позже Лях сообщил, что вследствие обстрелов была повреждена еще одна школа.

"Еще один результат утреннего прилета. Химик, улица Донская. Пострадали многоэтажные дома. В том числе школа №9. Выбиты стекла, оборванны провода. Берегите себя! Не забывайте о возможности эвакуироваться!" – написал мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Vadymlyakh/posts/pfbid024CzcaHVz4W3JCmxQVRuZYgS1hxQqhwYaRCMxaTAPH5aAd7SqNzwPDs2DoHhhQkQwl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эта оценка Кириленко не меняется с начала июня.

По данным Ляха на 28 августа, с начала вторжения в результате российских обстрелов погибли 19 и были ранены 82 мирных жителя Славянска. Город сейчас постоянно страдает от российских обстрелов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Славянск, обстрелы, война России против Украины, Вадим Лях
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