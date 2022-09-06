Российские оккупанты ударили по Славянску в день освобождения города от фашистов

"Для каждого жителя города это особая дата – День освобождения Славянска от фашистских захватчиков. К этой дате привязан и День города – самый любимый праздник многих славянцев", – отметил он.

По его словам, алгоритм празднования сложился давно – митинг в парке, возле монумента Славы, возложение цветов к обелискам погибших воинов. А еще – гулянье на Соборной площади с утра и до позднего вечера.

"Но в этом году все не так. У нас снова идет война. И мы снова должны защитить свою землю от фашистских захватчиков. От русских захватчиков. В подтверждение тому – сегодняшний прилет на улицу Индустриальную. Там разрушен частный дом. К счастью, обошлось без жертв. Но я уверен, что скоро мы встретимся на площадях наших городов. Все вместе отпразднуем победу и каждый встретит свой День города" – подытожил мэр.

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