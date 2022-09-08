Спасатели обнаружили тела трех погибших под завалами дома в Славянске после утреннего обстрела оккупантами

Спасатели расчистили и разобрали около 50 тонн разрушенных элементов дома в Славянске, отметили в ГСЧС Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

Об этом 7 сентября в Facebook сообщило Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

"Обнаружено тело женщины (анкетные данные устанавливаются). Всего с начала работ обнаружены тела трех погибших (двух мужчин и одной женщины), а также проведены расчистка и разбор около 50 тонн разрушенных элементов дома. Сейчас работа завершена", – говорится в сообщении.

Видео последствий обстрела Славянска россиянами опубликовал в Facebook глава ОВА Павел Кириленко.

Оккупанты обстреляли Славянск утром 7 сентября, сообщил мэр города Вадим Лях.

"Два попадания. Черевковка, 4-я школа. К счастью, без жертв. Улица Торская, дом 43. "Сложился" подъезд", – написал он в Facebook.

Позже Лях сообщил, что вследствие обстрелов была повреждена еще одна школа.

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