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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спасатели обнаружили тела трех погибших под завалами дома в Славянске после утреннего обстрела оккупантами

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Спасатели расчистили и разобрали около 50 тонн разрушенных элементов дома в Славянске, отметили в ГСЧС
Спасатели расчистили и разобрали около 50 тонн разрушенных элементов дома в Славянске, отметили в ГСЧС
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

На месте разбора завала частично разрушенного в результате обстрела оккупантами трехэтажного многоквартирного жилого дома в Славянске Донецкой области обнаружены тела трех погибших.

Об этом 7 сентября в Facebook сообщило Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

"Обнаружено тело женщины (анкетные данные устанавливаются). Всего с начала работ обнаружены тела трех погибших (двух мужчин и одной женщины), а также проведены расчистка и разбор около 50 тонн разрушенных элементов дома. Сейчас работа завершена", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/DSNSDon/posts/pfbid0PZEpcbLR6WrgNbbJWK7gN3EwhL56RiNSRe7HV5nzTqREtHh71jniDEGsjdvapBcEl

Видео последствий обстрела Славянска россиянами опубликовал в Facebook глава ОВА Павел Кириленко.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/videos/800683700952748/

Оккупанты обстреляли Славянск утром 7 сентября, сообщил мэр города Вадим Лях.

"Два попадания. Черевковка, 4-я школа. К счастью, без жертв. Улица Торская, дом 43. "Сложился" подъезд", – написал он в Facebook.

Позже Лях сообщил, что вследствие обстрелов была повреждена еще одна школа.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По информации Кириленко, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эта оценка Кириленко не меняется с начала июня.

По данным Ляха на 28 августа, с начала вторжения в результате российских обстрелов погибли 19 и были ранены 82 мирных жителя Славянска. Город сейчас постоянно страдает от российских обстрелов.

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, Донецкая область, Славянск, Донецкая ОГА, спасатели, жертвы, обстрелы, госслужба, война России против Украины, женщины, погибшие, Павел Кириленко, мужчины, дом, российские оккупанты
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