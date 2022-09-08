Спасатели обнаружили тела трех погибших под завалами дома в Славянске после утреннего обстрела оккупантами

Об этом 7 сентября в Facebook сообщило Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.
"Обнаружено тело женщины (анкетные данные устанавливаются). Всего с начала работ обнаружены тела трех погибших (двух мужчин и одной женщины), а также проведены расчистка и разбор около 50 тонн разрушенных элементов дома. Сейчас работа завершена", – говорится в сообщении.
Видео последствий обстрела Славянска россиянами опубликовал в Facebook глава ОВА Павел Кириленко.
Оккупанты обстреляли Славянск утром 7 сентября, сообщил мэр города Вадим Лях.
"Два попадания. Черевковка, 4-я школа. К счастью, без жертв. Улица Торская, дом 43. "Сложился" подъезд", – написал он в Facebook.
Позже Лях сообщил, что вследствие обстрелов была повреждена еще одна школа.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По информации Кириленко, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эта оценка Кириленко не меняется с начала июня.
По данным Ляха на 28 августа, с начала вторжения в результате российских обстрелов погибли 19 и были ранены 82 мирных жителя Славянска. Город сейчас постоянно страдает от российских обстрелов.