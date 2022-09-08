За сутки в результате российских обстрелов погибло семь жителей Донецкой области. еще двое ранены – глава ОВА

"За 7 сентября россияне убили семерых мирных жителей Донбасса: троих в Славянске, двух – в Марьинке, одного – в Галициновке и одного – в Водяном. Еще два человека получили ранения", – написал он.
Всего с начала вторжения погибо 810 жителей области, еще 2025 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Каждый военный преступник будет наказан!" – добавил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По информации главы Донецкой ОВА, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эта оценка Кириленко не меняется с начала июня.