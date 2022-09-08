За сутки в результате российских обстрелов погибло семь жителей Донецкой области. еще двое ранены – глава ОВА

Кириленко сообщил, что три человека погибли в Славянске, два – в Марьинке, один – в Галициновке и один – в Водяном Фото: Павло Кириленко / Facebook

"За 7 сентября россияне убили семерых мирных жителей Донбасса: троих в Славянске, двух – в Марьинке, одного – в Галициновке и одного – в Водяном. Еще два человека получили ранения", – написал он.

Всего с начала вторжения погибо 810 жителей области, еще 2025 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – добавил глава ОВА.

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