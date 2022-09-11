Авиация ВСУ поразила четыре скопления войск и техники оккупантов и один ЗРК – Генштаб ВСУ

"За текущие сутки для поддержки действий наземных группировок авиация сил обороны нанесла пять ударов. Поражены четыре скопления живой силы и военной техники противника и один зенитный ракетный комплекс", – говорится в сообщении.
Потери оккупантов уточняются.
"Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, огневого поражения живой силы и боевой техники, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника, а также по поддержке контрнаступательных действий наших войск", – добавили в Генштабе.
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Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 11 сентября, составили около 52 650 военных, 2154 танка, 242 самолета, 213 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".