Назначенный оккупантами "мэр" Изюма бежал еще до наступления ВСУ

"К сожалению, по коллаборантам у меня есть такая информация, что самопровозглашенному мэру Изюма Соколову и его свите удалось эвакуироваться еще до начала наступательных действий наших войск. По моим данным, они находятся на территории Российской Федерации. Покидали город россияне и коллаборанты быстро. Те, кто успел, конечно", – сказал Каракай.

Он добавил, что, убегая, оккупанты оставили огромное количество техники и боеприпасов.