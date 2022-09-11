Назначенный оккупантами "мэр" Изюма бежал еще до наступления ВСУ

"К сожалению, по коллаборантам у меня есть такая информация, что самопровозглашенному мэру Изюма Соколову и его свите удалось эвакуироваться еще до начала наступательных действий наших войск. По моим данным, они находятся на территории Российской Федерации. Покидали город россияне и коллаборанты быстро. Те, кто успел, конечно", – сказал Каракай.
Он добавил, что, убегая, оккупанты оставили огромное количество техники и боеприпасов.
Изюм захватчики заблокировали в начале марта. С 6 марта продолжались интенсивные обстрелы города и авиаудары, вся инфраструктура города уничтожена, практически на 80% разрушена жилая застройка. Со 2 апреля город полностью оккупирован.
Захватчики назначили "мэром" Изюма бывшего милиционера Соколова. Он был кандидатом на должность городского головы Изюма в 2020 году от партии "Наш край", однако проиграл действующему мэру Валерию Марченко. После увольнения из милиции Соколов работал заведующим сектором безопасности в "Ощадбанке". С приходом войск РФ передал им имущество банковского учреждения, в том числе и оружие, за что ему заочно объявлено подозрение.