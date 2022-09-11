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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Назначенный оккупантами "мэр" Изюма бежал еще до наступления ВСУ

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Изюм находится в оккупации с марта
Изюм находится в оккупации с марта
Фото: Ізюм LIVE / Facebook

Назначенный российскими захватчиками "мэр" города Изюм Харьковской области Владислав Соколов бежал еще до наступления ВСУ на временно захваченный город. Об этом военнослужащий Нацгвардии Украины, бывший депутат Изюмского городского совета Никита Каракай сообщил в эфире национального марафона, его цитирует "Укринформ".

"К сожалению, по коллаборантам у меня есть такая информация, что самопровозглашенному мэру Изюма Соколову и его свите удалось эвакуироваться еще до начала наступательных действий наших войск. По моим данным, они находятся на территории Российской Федерации. Покидали город россияне и коллаборанты быстро. Те, кто успел, конечно", – сказал Каракай.

Он добавил, что, убегая, оккупанты оставили огромное количество техники и боеприпасов.

Контекст:

Изюм захватчики заблокировали в начале марта. С 6 марта продолжались интенсивные обстрелы города и авиаудары, вся инфраструктура города уничтожена, практически на 80% разрушена жилая застройка. Со 2 апреля город полностью оккупирован.

Захватчики назначили "мэром" Изюма бывшего милиционера Соколова. Он был кандидатом на должность городского головы Изюма в 2020 году от партии "Наш край", однако проиграл действующему мэру Валерию Марченко. После увольнения из милиции Соколов работал заведующим сектором безопасности в "Ощадбанке". С приходом войск РФ передал им имущество банковского учреждения, в том числе и оружие, за что ему заочно объявлено подозрение.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Изюм, Харьковская область, война России против Украины
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