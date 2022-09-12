Глава Еврокомиссии: Украинцы мужественно борются за свое будущее и за наши общие ценности

Фон дер Ляйен: ЕС был на их стороне с первого дня войны России Фото: EPA

"Украинцы мужественно борются за свое будущее. Они также борются за наши общие ценности. ЕС был на их стороне с первого дня войны России", – заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что Евросоюз поможет восстановить Украину "как свободную, современную страну на пути к ЕС".

Глава Еврокомиссии заверила в дальнейшей поддержке Украины Евросоюзом.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ukrainians are fighting bravely for their future. They are also fighting for our common values.



The EU has been at their side since day 1 of Russia’s war.



We will help rebuild Ukraine as a free, modern country on its path to the EU.



The EU’s support to * ↓#SOTEU https://t.co/0u7ASN0BcL — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 11, 2022