Глава Еврокомиссии: Украинцы мужественно борются за свое будущее и за наши общие ценности

"Украинцы мужественно борются за свое будущее. Они также борются за наши общие ценности. ЕС был на их стороне с первого дня войны России", – заявила фон дер Ляйен.
Она добавила, что Евросоюз поможет восстановить Украину "как свободную, современную страну на пути к ЕС".
Глава Еврокомиссии заверила в дальнейшей поддержке Украины Евросоюзом.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ukrainians are fighting bravely for their future. They are also fighting for our common values.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 11, 2022
The EU has been at their side since day 1 of Russia’s war.
We will help rebuild Ukraine as a free, modern country on its path to the EU.
The EU’s support to * ↓#SOTEU https://t.co/0u7ASN0BcL
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Евросоюз последовательно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией, оказывая помощь. Также страны ЕС принимают украинских беженцев.
Кроме того, ЕС ввел несколько пакетов санкций против России.
В июне Украина получила статус кандидата на членство в Евросоюзе.