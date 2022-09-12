ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Еврокомиссии: Украинцы мужественно борются за свое будущее и за наши общие ценности

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фон дер Ляйен: ЕС был на их стороне с первого дня войны России
Фон дер Ляйен: ЕС был на их стороне с первого дня войны России
Фото: EPA

Европейский союз поддерживает и продолжит поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter 11 сентября.

"Украинцы мужественно борются за свое будущее. Они также борются за наши общие ценности. ЕС был на их стороне с первого дня войны России", – заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что Евросоюз поможет восстановить Украину "как свободную, современную страну на пути к ЕС".

Глава Еврокомиссии заверила в дальнейшей поддержке Украины Евросоюзом.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Евросоюз последовательно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией, оказывая помощь. Также страны ЕС принимают украинских беженцев.

Кроме того, ЕС ввел несколько пакетов санкций против России.

В июне Украина получила статус кандидата на членство в Евросоюзе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Влез в мою рубрику". Дорофеева показала селфи с новым бойфрендом
"Влез в мою рубрику". Дорофеева показала селфи с новым бойфрендом
Российские актеры украинского "Дизель Шоу" Писаренко и Никишин работают в РФ на круизном лайнере
Российские актеры украинского "Дизель Шоу" Писаренко и Никишин работают в РФ на круизном лайнере
"Приятная новость в нашей семье!" Горбунов побывал на свадьбе у своей племянницы
"Приятная новость в нашей семье!" Горбунов побывал на свадьбе у своей племянницы
"Думала: "Откопаюсь или умру под землей?" Жительница Бахмута поделилась историей с музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Думала: "Откопаюсь или умру под землей?" Жительница Бахмута поделилась историей с музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем
После смерти Елизаветы II Netflix приостановит съемки сериала "Корона"
После смерти Елизаветы II Netflix приостановит съемки сериала "Корона"
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!
  После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы
  После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы
Официальный аккаунт Медвежонка Паддингтона выразил соболезнование в связи со смертью Елизаветы II
Официальный аккаунт Медвежонка Паддингтона выразил соболезнование в связи со смертью Елизаветы II
Общественное назвало самые распространенные ошибки участников нацотбора на "Евровидение 2023"
Общественное назвало самые распространенные ошибки участников нацотбора на "Евровидение 2023"
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Каменских снялась босой в прозрачном платье
Каменских снялась босой в прозрачном платье
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем (212606)
2
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото (69564)
3
40-летняя Мейхер в тонком сарафане с кожаными бретелями показала вид спереди и сзади (50710)
4
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля" (27710)
5
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone (20201)
6
"Очень красиво". 48-летняя Наталья Кличко показала, как поет в ванной. Видео (18207)
7
Данилко высказался о позиции Пугачевой относительно войны РФ против Украины (17217)
8
Арестович отреагировал на смерть Елизаветы ІІ известной фразой (10413)
 
 
 
 