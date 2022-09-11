Только 9% газа поставляется в страны ЕС из России – Зеленский

"Мы видим, как сейчас страны нашего континента готовятся к зиме. Это сложные ограничения – ограничение потребления энергии, ограничение температур в домах на отопительный сезон. Евросоюз уже многое сделал для своей защиты, когда Россия спровоцировала этот энергетический ценовой шок, и на сегодняшний день только 9% газа поставляется в страны ЕС из России. И будьте уверены – Россия сделает ноль поставки газа, и наши энергетические системы должны быть к этому полностью готовы", – заявил он.

По мнению Зеленского, эта зима будет самой сложной для всего мира, но он не сомневается, что Украина и другие европейские страны смогут пройти зиму без российских энергоресурсов.