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Только 9% газа поставляется в страны ЕС из России – Зеленский

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Зеленский заявил о необходимости подготовиться к тому, что РФ полностью прекратит поставки газа в Европу
Зеленский заявил о необходимости подготовиться к тому, что РФ полностью прекратит поставки газа в Европу
Фото: president.gov.ua

Объемы поставок газа в Евросоюз из России составляют 9% от всего газа поставляемого в ЕС. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 17-й встрече Ялтинской европейской стратегии (YES). Текст речи президента 10 сентября опубликовала его пресс-служба.

"Мы видим, как сейчас страны нашего континента готовятся к зиме. Это сложные ограничения – ограничение потребления энергии, ограничение температур в домах на отопительный сезон. Евросоюз уже многое сделал для своей защиты, когда Россия спровоцировала этот энергетический ценовой шок, и на сегодняшний день только 9% газа поставляется в страны ЕС из России. И будьте уверены – Россия сделает ноль поставки газа, и наши энергетические системы должны быть к этому полностью готовы", – заявил он. 

По мнению Зеленского, эта зима будет самой сложной для всего мира, но он не сомневается, что Украина и другие европейские страны смогут пройти зиму без российских энергоресурсов. 

Контекст:

Российский "Газпром" остановил поставки по "Северному потоку" в Европу. Сначала сообщалось о приостановке на три дня (с 31 августа до 2 сентября) для проведения регламентных работ. После этих работ "Газпром" объявил о поломке газоперекачивающего агрегата (речь об утечке масла) и прекращении транспортировки газа до устранения поломки. Конкретных сроков монополист не назвал. В Еврокомиссии считают, что заявление о поломке – лживый предлог для остановки газопровода.

На фоне сокращения "Газпромом" поставок газа в ЕС в августе Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия". До конца лета Европейский союз заполнил газохранилища на территории стран-членов до уровня 80%, досрочно выполнив поставленные цели.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Еврокомиссия, отопительный сезон, газопровод, зима, Владимир Зеленский, Евросоюз, российский газ
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