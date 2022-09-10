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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Все идет по плану, опережая график". Подоляк назвал "реальные цели спецоперации" России

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Война, развязанная Россией, приведет к разрушению российской экономики, изоляции и железному занавесу, считают в Офисе президента Украины
Война, развязанная Россией, приведет к разрушению российской экономики, изоляции и железному занавесу, считают в Офисе президента Украины
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "реальные цели" полномасштабного вторжения России в Украину, которое Кремль называет "специальной военной операцией", – не те, которые РФ декларирует, а те, которых она, по его мнению, достигнет. Сообщение он опубликовал 10 сентября в Twitter.

По версии Подоляка, "реальные цели российской "СВО", про которые не сказали на Совбезе РФ":

  1. Ликвидация террористических "Л/ДНР".
  2. Возвращение Крыма Украине.
  3. Расширение НАТО.
  4. Отказ от газовой монополии в Европе.
  5. Разрушение российской экономики.
  6. Изоляция и железный занавес.

"Все идет по плану, опережая график", – резюмировал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Теги: Россия, Крым, НАТО, экономика, вторжение, война России против Украины, ЛДНР, российский газ, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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