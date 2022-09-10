"Все идет по плану, опережая график". Подоляк назвал "реальные цели спецоперации" России

По версии Подоляка, "реальные цели российской "СВО", про которые не сказали на Совбезе РФ":

"Все идет по плану, опережая график", – резюмировал Подоляк.

Реальні цілі російської «СВО»,про які не сказали на Радбезі РФ: 1. Ліквідація анклавів «ЛДНР». 2. Повернення Криму до * . 3. Розширення НАТО. 4. Відмова від газової монополії у Європі. 5. Руйнування економіки. 6. Ізоляція та залізна завіса. Все йде за планом, випереджаючи графік…

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.