"Все идет по плану, опережая график". Подоляк назвал "реальные цели спецоперации" России

По версии Подоляка, "реальные цели российской "СВО", про которые не сказали на Совбезе РФ":
"Все идет по плану, опережая график", – резюмировал Подоляк.
Реальні цілі російської «СВО»,про які не сказали на Радбезі РФ:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 10, 2022
1. Ліквідація анклавів «ЛДНР».
2. Повернення Криму до * .
3. Розширення НАТО.
4. Відмова від газової монополії у Європі.
5. Руйнування економіки.
6. Ізоляція та залізна завіса.
Все йде за планом, випереджаючи графік…
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.