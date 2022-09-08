Развязанная Путиным война сведет на нет экономические достижения России за последние 15 лет – Госдеп США

Путин уверяет, что санкции не действуют на Россию, в Госдепе это отрицают Фото: EPA

"Санкции и экспортный контроль работают, хотя Путин и пытается отчаянно убедить мир в обратном. Несмотря на комментарии Путина на Восточном экономическом форуме, Россия платит высокую цену за полномасштабную войну против Украины", – заявили в ведомстве.

По словам представителя Госдепартамента, российские политики, в том числе министр финансов Антон Силуанов, признают, что санкции создали серьезные проблемы для страны.

"Российская экономика уязвима перед отключением от мировой экономики и, несомненно, столкнется с устойчивым спадом экономической активности. По прогнозам, война Путина сведет на нет большую часть экономических достижений России за последние 15 лет", – говорится в комментарии.

Также в Госдепартаменте отметили, что российское правительство вынуждено тратить все больше и больше на поддержку своей экономики. При этом официальные российские источники в июле оценили дефицит бюджета страны более чем в $15 млрд.