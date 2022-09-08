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Развязанная Путиным война сведет на нет экономические достижения России за последние 15 лет – Госдеп США

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Путин уверяет, что санкции не действуют на Россию, в Госдепе это отрицают
Путин уверяет, что санкции не действуют на Россию, в Госдепе это отрицают
Фото: EPA

Введенные против России санкции за агрессию против Украины эффективно работают, как бы это ни отрицал президент РФ Владимир Путин. Об этом 8 сентября заявил чиновник Государственного департамента США в комментарии CNBC.

"Санкции и экспортный контроль работают, хотя Путин и пытается отчаянно убедить мир в обратном. Несмотря на комментарии Путина на Восточном экономическом форуме, Россия платит высокую цену за полномасштабную войну против Украины", – заявили в ведомстве.

По словам представителя Госдепартамента, российские политики, в том числе министр финансов Антон Силуанов, признают, что санкции создали серьезные проблемы для страны.

"Российская экономика уязвима перед отключением от мировой экономики и, несомненно, столкнется с устойчивым спадом экономической активности. По прогнозам, война Путина сведет на нет большую часть экономических достижений России за последние 15 лет", – говорится в комментарии.

Также в Госдепартаменте отметили, что российское правительство вынуждено тратить все больше и больше на поддержку своей экономики. При этом официальные российские источники в июле оценили дефицит бюджета страны более чем в $15 млрд.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ЕС ввел против страны-агрессора семь пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков. Ограничения коснулись значительного числа секторов российской экономики. Еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 8 августа, что следующий санкционный пакет против РФ ожидается осенью.

На заседании Восточного экономического форума 7 сентября Путин заявил, что санкции, которые вводят западные страны, несут угрозу всему миру. Он назвал разрыв деловых связей с Россией одной из причин закрытия предприятий в Европе.

Также Путин обрушился с резкой критикой на западные страны, в частности США, обвинив их в экономических проблемах. По его словам, санкции в отношении России причиняют ущерб Европе и за ее пределами, поскольку мировые цены на энергоносители и продукты питания стремительно растут.

Теги: Владимир Путин, США, санкции, война, экономика, Госдепартамент США, вторжение, российская агрессия, война России против Украины
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