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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СНБО ввел новые санкции против 606 физлиц из руководства России – Зеленский

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7 сентября принято важное решение СНБО Украины, отметил Зеленский
7 сентября принято важное решение СНБО Украины, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 7 сентября ввел санкции против 606 физических лиц, относящихся к руководящей верхушке России.

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Сегодня принято важное решение Совета национальной безопасности и обороны Украины… 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации России, 424 депутата Госдумы России. Все они ответственны за войну, за террор против наших людей. И ни один из них не уйдет от ответственности – это только вопрос времени, – сказал Зеленский. – Мы уже сделали часть необходимых юридических, дипломатических и политических шагов для такой ответственности для них. Продуманно делаем и все другие шаги".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1061003214576863/

Контекст:

Украина и международное сообщество вводили санкции против России с 2014 года, когда был оккупирован Крым и начата война на Донбассе. После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года санкции против России расширились и ужесточились.

Зеленский призвал Запад вводить еще больше санкций против агрессора. По его мнению, ограничения против России "должны нарастать, как ком снега", чтобы снести ее террористический потенциал.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Украина, санкции, СНБО, Госдума, Совет Федерации, Совет безопасности РФ, Владимир Зеленский, президент, ограничения, обращение
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