Зеленский просит Раду утвердить решение СНБО о новых санкциях против России

Инициатором документа указан президент Украины Владимир Зеленский.
Проект постановление называется так: "Об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 августа 2022 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Российской Федерации".
Текст документа на сайте парламента отсутствует.
В карточке проекта постановления указано, что он передан на рассмотрение руководства Верховной Рады.
О проведении 5 августа заседания СНБО официального сообщения не было.
Украина и международное сообщество вводили санкции против России с 2014 года, когда был оккупирован Крым и начата война на Донбассе.
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года санкции против России расширились и ужесточились.
Зеленский призывает Запад вводить еще больше санкций против агрессора.