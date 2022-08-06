Зеленский просит Раду утвердить решение СНБО о новых санкциях против России

Инициатором документа указан президент Украины Владимир Зеленский.

Проект постановление называется так: "Об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 августа 2022 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Российской Федерации".

Текст документа на сайте парламента отсутствует.

В карточке проекта постановления указано, что он передан на рассмотрение руководства Верховной Рады.

О проведении 5 августа заседания СНБО официального сообщения не было.