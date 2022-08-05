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Зеленский заменил двух человек в персональном составе СНБО

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СНБО состоит из 22 человек
СНБО состоит из 22 человек
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из персонального состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) бывшего генерального прокурора Ирину Венедиктову и бывшего главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Указ об этом опубликован 4 августа на сайте главы государства.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Костина Андрея Евгеньевича (генеральный прокурор), Малюка Василия Васильевича (первый заместитель главы Службы безопасности Украины). Вывести из состава [...] Баканова и Венедиктову", – говорится в документе.

17 июля Зеленский подписал указы об отстранении от должностей Венедиктовой и Баканова. Объясняя свое решение, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". Зеленский добавил, что среди работников прокуратуры и СБУ выявили и продолжают выявлять предателей.

19 июля Верховная Рада отправила Венедиктову и Баканова в отставку.

Обязанности главы СБУ президент временно возложил на Малюка – первого заместителя Баканова.

27 июля Рада избрала Костина генпрокурором. Эту должность Костин занял 28 июля.

3 августа стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подписал представление о назначении Венедиктовой послом в Швейцарии.

Контекст:

Всего сейчас в состав СНБО входит 22 человека.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СБУ, СНБО, оборона, указ, отставка, Владимир Зеленский, документы, президент, Иван Баканов, Ирина Венедиктова, назначение, генпрокурор Андрей Костин, Василий Малюк
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