Зеленский заменил двух человек в персональном составе СНБО

СНБО состоит из 22 человек Фото: president.gov.ua

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Костина Андрея Евгеньевича (генеральный прокурор), Малюка Василия Васильевича (первый заместитель главы Службы безопасности Украины). Вывести из состава [...] Баканова и Венедиктову", – говорится в документе.

17 июля Зеленский подписал указы об отстранении от должностей Венедиктовой и Баканова. Объясняя свое решение, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". Зеленский добавил, что среди работников прокуратуры и СБУ выявили и продолжают выявлять предателей.

19 июля Верховная Рада отправила Венедиктову и Баканова в отставку.

Обязанности главы СБУ президент временно возложил на Малюка – первого заместителя Баканова.

27 июля Рада избрала Костина генпрокурором. Эту должность Костин занял 28 июля.

3 августа стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подписал представление о назначении Венедиктовой послом в Швейцарии.